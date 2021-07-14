«Старый молодой Индиана против лунных нацистов?» Сеть увлеклась гаданием на декорационной гуще

За год до выхода пятой части «Индианы Джонса» поклонникам гаданий на декорациях подбросили пищу для размышлений. В Глазго, где идут съемки, собрали локации Нью-Йорка 60-х, и это подтверждает слухи о том, что события фильма проходят в прошлом.

На выложенных в сети фотографиях — стилизованные под Нью-Йорк середины прошлого века улицы, на которых расклеены агитационные афиши, призывающие прекратить войну во Вьетнаме, а также приветственные плакаты для вернувшихся с Луны астронавтов.

В виде резюме нам предлагают версию: фильм будет либо целиком погружен в прошлое, либо будет баловаться флешбеками, полагаясь на цифровое омоложение старого Индианы, антагонистами останутся нацисты, но весьма вероятно опосредованное участие доктора Джонса в космической гонке.

Всегда было интересно: а точно не лучше — положиться на фантазию авторов и окунуться в предложенную ими историю без малейших предустановок и ожиданий?