Сдувшемуся Бонду нашли наследника

Кастинг мечты устроил Мэттью Вон, собирая актеров на супершпионский фильм «Аргайл». На главную роль утвердили Генри Кавилла, которого фанаты «Бондианы» так ждали в роли Джеймса Бонда, но весь перец в том, что в команду фильма пригласили еще целую россыпь звезд. Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард, Джон Сина, Кэтрин О’Хара, Дуа Липа— громкие заявления Вона о суперпроекте кажутся все более обоснованными.

Вопросы пока остаются к сценарию. Все-таки для Эллы Конвей это дебют. С другой стороны, это оставляет шансы на самобытность, присущую зачастую именно дебютантам. Сам Вон заявляет, что такого яркого и оригинального произведения шпионский жанр не знал со времен первых романов о Бонде. Поверим на слово и будем надеяться, что фильм не окажется все более привычным разочарованием от кучи звезд, которых собрали вместе, но не пояснили зачем.