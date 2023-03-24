Что послушать, если чувствуешь себя на 70 лет

Начну издалека: недавно легендарному видео «Oldie» от Odd Future исполнилось 11 (!) лет. OFWGKTA стало важной штукой для культуры не только в плане феномена таких «творческих групп», но и за счет того, что через них прошел и будущий обладатель Грэмми Tyler, the Creator, и легенда r&b Frank Ocean, и ключевой человек для современного андера и conscious хип-хопа Earl Sweatshirt, которому мы частично обязаны за MIKE, Medhane, AKAI SOLO и далее по списку.

Не все ребята в OFWGKTA были изначально музыкантами, но каждый (кто-то более, а кто-то менее серьезно) занимался музыкой. Включив трек «Futura Free», на аутро вы услышите как раз не Фрэнка, а того, кто раньше по фану мелькал на работах бывших участников Odd Future. Это Сейдж Эльсессер — человек, который когда-то привел Тибе в тусовку и на чьем альбоме он, кстати, решился впервые выступить как самостоятельный артист Navy Blue. Интересно, каким все-таки отложенным получилось влияние Odd Future на культуру: Сейдж выпустил первый альбом только в 2020 году. До этого (да и до сих пор) он — в первую очередь проф скейтер и модель, музыку он долго писал в стол.

Я не вижу смысла описывать отдельно какой-либо из альбомов Сейджа, потому что его музыка как будто создана быть неделимым полотном для прогулок солнечным утром или работы, когда на часах уже за полночь. В ней не нужно копаться, искать сложные детали. Она не стремится играть на эмоциях, подавленной агрессии и боли. Это в хорошем смысле абстрактная музыка, которая помогает тебе концентрироваться на окружающем мире и видеть красоту простых вещей через такой же красивый и простой хип-хоп с rhymes like dimes и аккуратными инструментальными подложками.

Ну и редко такое бывает, что интересна не столько сама музыка, сколько человек за ней. Сейдж много раз упоминал, что музыка для него — это только про выражение себя и большая удача, что она во многих попала. И интересно, что такой мэтч случился не за счет какого-то фирменного звука или яркой личной повестки. Наоборот, абстрактность музыки и текстов, у которых нет цели сделать творческий прорыв, чувствуется стабильной, а значит близкой и комфортной. Это скорее про личное созидание, которое Сейдж перевел в музыку и отдал нам в упакованном виде.

Вчерашний релиз «Ways of Knowing» приурочен к столетию его дедушки, детская фотка с ним как раз-таки и стала обложкой. Внутри — снова мелодичные записки наблюдателя, которые хочется дополнить своими деталями. Кстати, это первый альбом Сейджа на лейбле Def Jam, но слабо верится, что это как-то повлияет на подход и частоту появления новых релизов. Я думаю, лейбл подписал его как раз за нишевость: без больших цифр, но с крепкой базой слушателей и хорошо стареющими альбомами.

Дарья ЯДРИХИНСКАЯ.