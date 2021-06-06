Что послушать на выходных?

Greentea Peng — MAN MADE. Максимально пошло — смешивание языков Лорен Хилл и Кинг Крула Если развернуть мысль, то это клёвый микс R&B с углублением в хип-хоп и легко считываемого британского шарма. Сегодняшний музыкальный Лондон это не только отзвук пост-брекситовского настроения, но и творческая среда, где одна культура с легкостью проникает в другую во многом благодаря тому, что где не глянь, там всегда найдутся потомки мигрантов со всего мира.

Pote — A Tenuous Tale of Her. Танцевальная музыка с диссонансами. Больше подходит не под традиционные танцполы, а для наркотического угара в красках Гаспара Ноэ. Есть фит с Дэймоном Албарном (Blur, Gorillaz).

Rx Nephew — Slitherman Activated. Экспериментальный рэп с крайне непредсказуемым развитием звука, но с очень всратой обложкой (для кого-то и это критерий качества!). Поверьте, вы должны это послушать: там есть дешевые воб-воб-синты, мичиган-флоу, скрипящая электроника в духе Канье середины десятых и даже что-то от Death Grips.

Tiawa — Moonlit Train. 5000 слушателей в месяц на Spotify это достаточно, чтобы говорить о музыканте, как о представители андеграунд-сцены? Очень клевые биты в духе девяностых и женским пением поверх каждого. Эдакий хип-хоп, скрещенный с латиноамериканским фолком. Приятная музыка.

Fousheé — time machine. Есть такая певица Fousheé, бывшая участница шоу «Голос» в США. Она написала песню «Deep End», которую прослушало несколько сотен миллионов человек по всему миру, а в пятницу выпустила дебютный альбом. И он довольно медленно собирает цифры, на уровне каких-то более-менее известных российских инди-звезд. И звучит в таком же ключе, не пытаясь предложить людям, пришедшим послушать еще один «Deep End» никакую альтернативу. Есть кавер на Depeche Mode, есть семиминутное аутро со Стивом Лэйси — звучит нежно, красиво и в принципе неожиданно для артистки с таким крупным синглом.

Q — The Shave Experiment (Director’s Cut). Расширенное примерно в два раза издание прошлогодней эпишки Q, чей стиль ну уж очень сильно похож на музыку позднего Childish Gambino. Рекомендуется к прослушиванию.

Wolf Alice — Blue Weekend. Стрик продолжается — ещё один очень хороший альбом в дискографии британской группы. Томный женский вокал, песни на грани рок-музыки и дрим-попа, и едва уловимый вайб Lykke Li.