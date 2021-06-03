Что послушать на выходных?

Зараза — Психонавтика. Звучит примерно так же, как и само название релиза. Это калейдоскоп жанров, на которые нанизан уже привычный для Белой Чувашии нарратив. Есть инструменталы в духе раннего ATL, есть и сам ATL, со старта вовсе звучит танцевальный репрезент, а в середине спрятан трек в духе Пики. Вряд ли я буду слушать это через полгода, но в период засухи сойдет.

hodíla ízba — Ходуном. Круто! Рок-музыка, немного джаза и этнические напевы.

MARINA — Ancient Dreams In A Modern Land. Крепкий поп-альбом с приятными мелодиями с винтажным налетом. Вообще не обязательная работа для индустрии, но в разрезе дискографии Марины Диамандис, возможно, самая сильная.

Dean Blunt — Black Metal 2. Это попса из подземки, созданная одиночеством и холодной ностальгией. Это очень спокойная, размеренная и успокаивающая музыка, звучание которой сильно контрастирует с названием релиза.

Garbage — No Gods No Masters. Бойкая рок-музыка с вкраплением электрифицированного нойза. Слушать лучше всего, не отвлекаясь на лирику: чересчур WOKE даже по меркам самых громких WOKE-альбомов.

Kenny Hoopla & Travis Barker — SURVIVORS GUILT. Поп-панк-самоучка, у которого есть все шансы стать новым символом черного рок-н-ролла, записал совместный микстейп с барабанщиком blink-182.

King Gizzard & The Lizard Wizard — Butterfly 3000. 18-й студийный альбом авторов самой харизматичной современной психоделической музыки. От King Gizzard никогда не ожидаешь событийности и воспринимаешь каждый новый альбом как очередной эпизод затянувшегося сериала.