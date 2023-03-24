И снова о перспективах…

Очередной разбор полётов со старыми американскими знакомыми на тему того, что «вы там невесть что в своём телевизоре несёте, вы нас уничтожить обещаете»… Ну, были бы люди безразличны, так и не заморачивался бы с ответом, но в Соединённых Штатах, Европе, Израиле и на Украине, а заодно на всём прочем постсоветском пространстве такое количество друзей, родни и хороших знакомых поразбросано, что не отреагировать на крик души, пускай даже одного из них, никак нельзя. Благо, они, насколько можно судить, телеграм-канал читают, хотя с теми, кто живёт на Украине, перезваниваться и переписываться нельзя — им за это от тамошних властей изрядно прилететь может. Давно под санкциями, а такого рода контакты киевским официозом не приветствуются. Узнаёшь о том, как они там, через третьи руки — и то хорошо. Дай Б-г, чтобы никого из них и их родных и близких нынешняя война не зацепила…

Никто из внятных, нормальных и разумных людей ни в российском начальстве, ни на российском телевидении, ни в окружении автора ни о каком уничтожении каких угодно стран и народов западного мира, либо постсоветского пространства не думает, не мечтает, его не готовит и за это не агитирует. Разве что сам термин «постсоветское пространство» тамошним официальным инстанциям неприятен и они его как могут хаят, неясно отчего, поскольку все эти новые ханы, эмиры и большая часть фюреров вопреки всем культивируемым ими легендам, были и в огромной мере остаются не частью ультрацифилизованной Европы, мифического Турана и прочих геополитических фантомов или наследниками средневековых царей и полководцев, а именно, что стопроцентными советскими чиновниками или советскими же авантюристами.

То есть понятно, что идиотов много и среди них есть, к примеру, известный журналист, а по совместительству наркоман-кокаинист и гей, который что-то в этом роде насчёт украинских детей ляпнул, после чего долго извинялся, хотя толку от его извинений было, как от него самого — ноль. Но это тот самый случай, когда в семье не без урода, вот он по своей уродской природе и высунулся, чтобы гавкнуть. Однако, поскольку человек он российский, в России ему морду за это и набьют, благо далеко для этого ходить и ездить не придется. Что до автора, для него и большая европейская война будет личной трагедией. И ядерная, против Соединённых Штатов, такой же, вне зависимости от того, переживёт он её или нет. И нынешние события на Украине, откуда родом вся его семья — трагедия. Только деваться некуда. Война там стала неизбежной с момента, когда Киев предоставил странам НАТО шанс превратить Украину в свой полигон и плацдарм для удара по России…

Автор сто раз говорил и готов повторить в сто первый: он НАДЕЕТСЯ, что дело обойдётся без больших жертв среди мирного населения. Но притом, что население это явно используют в качестве живого щита… Он лично безусловно не давал бы никаких индульгенций ни украинскому начальству, начиная с Зеленского, ни всей той западной сволочи, которая к нему с визитами ездит, от Байдена до Кисиды. Скорее напротив — их всех он бы рассматривал как цель номер один хотя бы за то, что эта война вообще оказалась неизбежной. Более того, он бы пооткручивал головы всем тем, кто пытается превратить её в вечное противостояние Запада с Россией, изображая из себя посредников, переговорщиков и прочую прокладку между молотом и наковальней, обделывая под этим прикрытием собственные дела.

Статус, положение, ранг и размер состояния всей этой толпы корыстных доброхотов и идиотов-надомников его не интересуют, равно, как и будущее всей этой коллекции кунсткамерных гомункулусов, которые на его вкус — смазка для штыка и не более того. Вся эта гопа со всеми их соратниками, симпатизантами и добровольными помощниками в российском официозе по его, автора, сугубому мнению, не стоит того дерьма, которое содержится в их кишках. Но, к сожалению, как всегда паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Так что, более чем вероятно, что закончится всё более чем печально, а потом на освободившееся от всех нас пространство придут, чтобы его заселить, когда немного спадёт уровень радиации, потомки тех, кто сможет отсидеться в стороне на максимальной дистанции от места действия событий. Но предотвратить это не в силах автора. Увы!