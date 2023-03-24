Бомбардировки Сербии в 1999, очередную годовщину которых мы вспоминаем сегодня, были очень характерны одним моментом. Имея в принципе достаточный авторитет и влияние для того, чтобы попытаться решить балканские вопросы комплексом длительных переговоров, Запад пошел по максимально простому пути: назначил сербов виновниками за все и устроил серию показательных избиений, начиная от конфликта в Боснии и заканчивая Косово. Играла ли роль в этом пророссийская ориентация сербов? Наверняка, как без этого.

Дальше этот метод, конечно, попытались тиражировать, но Россия, наученная и сербским примером, и опытом чеченских войн, уже знала, с чем именно имеет дело. И происходящее сейчас — это ответ в том числе на 1999 год: ждать очередной «несокрушимой свободы» на Донбассе в исполнении Украины было бы как минимум неразумно.