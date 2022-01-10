{ 10 января 2022 }

Пиратский онлайн-кинотеатр закрылся, но это еще не триумф правообладателей

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Прозванный «пиратским Netflix» онлайн-кинотеатр Popcorn Time закрылся с формулировкой «из-за падения популярности». Так и тянет объявить об окончательной победе легального контента, но, честно говоря, рановато.

Во-первых, закрываться у Popcorn Time — славная традиция, берущая истоки еще с 2014-го, когда портал закрылся уже через несколько дней после запуска. С тех пор данный финт проделывался неоднократно, и многие считают, что причина тому проста: привлечение внимания.

Во-вторых, проблемы со зрителем — конкретно у Popcorn Time: его популярность падала еще с 2016, и зрители PT по большей мере перешли на другие пиратские аналоги, а не легальные кинотеатры (пускай прирост в пользу последних и заметен). Ну, а в-третьих — главной причиной падения интереса к сайту стала его запутанность: пользователи терялись между десятками «зеркальных дочек и самозваных клонов», вот и перешли со временем, кто на более удобное приложение (и оно вроде бы все еще работает), кто на более простые аналоги, а кто — на офлайн-режим скачивания тех же торрентов.

Образно говоря, пиратство отнюдь не побеждено, и просто с громоздких парусных фрегатов пираты пересели на мобильные катера.

НЕВМИНКУЛЬТ


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