Кинотеатр IVI продал свою долю Carbon Production

Понятное и, в общем-то, неизбежное событие произошло на кинорынке. Онлайн-кинотеатр IVI вышел из Carbon Production, продав ей же свою долю в 25%.

Студия, основные активы которой принадлежат Тине Канделаки, Сергею Шнурову и Давиду Кочарову, когда-то планировала серьезную кооперацию с IVI, где сам Кочаров занимал должность генпродюсера. Кинотеатр планировал инвестировать 1,5 млрд рублей за два года в ответ на 10 фильмов и сериалов.

Но в марте Кочаров из IVI ушел, его должность упразднили, а гендиректор платформы Олег Туманов дел с Carbon Production вести не пожелал. Наконец, избавились и от активов, стороны, по их словам, довольны, и хоть прошлый год это детище Тины Гивиевны привычно закончило с убытком, планы у Carbon Production столь же привычно большие. Движение на рынке сейчас активное — студии ищут платформы, платформы ищут студии, и обе стороны, видимо, могут найти себе более идеальных партнеров.