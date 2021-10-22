{ 22 октября 2021 }

Кинотеатр IVI продал свою долю Carbon Production

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Понятное и, в общем-то, неизбежное событие произошло на кинорынке. Онлайн-кинотеатр IVI вышел из Carbon Production, продав ей же свою долю в 25%.

Студия, основные активы которой принадлежат Тине Канделаки, Сергею Шнурову и Давиду Кочарову, когда-то планировала серьезную кооперацию с IVI, где сам Кочаров занимал должность генпродюсера. Кинотеатр планировал инвестировать 1,5 млрд рублей за два года в ответ на 10 фильмов и сериалов.

Но в марте Кочаров из IVI ушел, его должность упразднили, а гендиректор платформы Олег Туманов дел с Carbon Production вести не пожелал. Наконец, избавились и от активов, стороны, по их словам, довольны, и хоть прошлый год это детище Тины Гивиевны привычно закончило с убытком, планы у Carbon Production столь же привычно большие. Движение на рынке сейчас активное — студии ищут платформы, платформы ищут студии, и обе стороны, видимо, могут найти себе более идеальных партнеров.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Джордж Клуни продал свою текилу за миллиард

    2. Джордж Клуни продал свою текилу за миллиард

    Джордж Клуни продает свой бренд текилы Casamigos. Как сообщает Bloomberg, британский производитель алкогольных напитков Diageo достиг соглашения о приобретении премиального американского бренда текилы Casamigos за 1 миллиард долларов. Сумма состоит из единовременной выплаты в размере 700 миллионов долларов [Читать...]


  2. Создатель «Бивиса и Баттхеда» продал свою новую комедию

    3. Создатель «Бивиса и Баттхеда» продал свою новую комедию

    Канал HBO приобрел «Силиконовую долину», новый проект создателя сериала «Бивис и Баттхед» Майка Джаджа. Комедийный сериал снят на одну камеру, действие в нем разворачивается в Силиконовой долине среди приносящих колоссальную прибыль хай-тек технологий и людей, управляющих ими. Пилотный [Читать...]


  3. «Мосфильм» поддержит выставку CPS/Cinema Production Service-2013

    4. «Мосфильм» поддержит выставку CPS/Cinema Production Service-2013

    С 12 по 14 марта 2013 года в Москве в Экспоцентре пройдет 10-я выставка CPS/Cinema Production Service-2013. В этом году впервые стратегическим партнером выставки стала крупнейшая киностудия страны – киноконцерн «Мосфильм». В рамках партнерских взаимоотношений информация о выставке [Читать...]


  4. В Москве открылся первый 4DX-кинотеатр

    5. В Москве открылся первый 4DX-кинотеатр

    Сеть кинотеатров «Синема парк» 1 декабря открыла первый в Москве кинозал с возможностью показа фильмов в формате 4DX. 4DX-кинотеатр – это технология улучшения восприятия художественного фильма, которая  включает в себя целый комплекс дополнительных эффектов:  запахи, пар, дым, брызги, [Читать...]


  5. «Приличные люди» откроют летний кинотеатр «Пионер» в «Сокольниках»

    6. «Приличные люди» откроют летний кинотеатр «Пионер» в «Сокольниках»

    Открытие нового летнего кинотеатра «Пионер» состоится в парке «Сокольники» 1 мая 2015 года. «Пионер в Сокольниках» возведен на месте исторического кинотеатра, который работал в парке в 70–80-е годы. От старого кинотеатра сохранилась лишь будка киномеханика, которая бережно вписана [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»