Триумф обертки над содержанием

ПРОЛОГ.

Мой корефан ВУДИ АЛЛЕН говорит, что жизнь бывает либо ужасной, либо совершенно ужасной.

Но ведь лукавит, старая калоша!

Вот только что наши хоккеисты побили его соотечественников, чем не повод ходить гоголем?!

И, собственно говоря, самоЕ ожидание новой картины Маэстро кого ж не наполняет радостным томлением?! Чурбанов разве.

Олимпиада Олимпиадой, но культурологические потрясения никто не отменял.

Если мне попадаются хорошая книга, крепкий сериал, вкусная песня, я вспоминаю про «воскресли чувства, ясен ум», я парю.

Я отчетливо помню, как заплакал, послушав песню «АГАТЫ КРИСТИ» «СЕРДЦЕБИЕНИЕ», еще не зная, что она одна из последних – перед тем, как братовья сошли с ума и пошли друг на друга войной из-за такой ерунды, что перечеркивает все, что они делали.

Вот в этой песне – все, что я ищу и благодаря чему еще живу жадно: мощь, страдания, красота, катарсис.

Я счастливый жох, я умею все это находить.

С ФЕВРАЛЕМ я поладил.

СЕРИАЛЫ

Если вы, как и я, кататоник и перипатетик в одном лице, не боящийся рефлексии, любите кино многоуровневое и многофигурное, выбирайте сериал «РОДОСЛОВНАЯ».

Но помните при этом: ворошить белье любой более-менее многочисленной, следственно, многосложной семьи, пытаться вызнать-прознать про скелеты в ее часто подозрительно отзывающих шкафах – это самый эффективный способ сойти с ума.

В большую семью, владеющую приморским гостиничным бизнесом, где один сын полицейский, второй – холерик, разводящийся с женой, дочь работает юристом на свою же фамилию, возвращается еще один сын, которого играет БЕН МЕНДЕЛЬСОН, а кто помнит рожу этого актера, должен понимать, почему его, блудного сына, возвращение вызывает такой переполох.

Такое ощущение, что самый факт его появления способен свести с ума его родителей, его братьев и сестру.

Родителей, кстати, играют выдающиеся СИССИ СПЕЙСЕК И СЭМ ШЕПАРД.

И там такое начинается с 5-ой серии, что – ой.

Я обожаю увальня БРЭНДОНА ГЛИСОНА, я готов часами отвешивать ему комплименты, ирландская кровь с молоком, играет как дышит (прошу прощения за штамп), без перегибов и пережимов.

«МИСТЕР МЕРСЕДЕС» снят по СТИВЕНУ КИНГУ, но ведь не все то золото, что…

Многие тщатся снять по Кингу экзистенциальную заумь, но именно что тщатся и именно что заумь…

В этом сериале Б. Г. играет полицейского в отставке, которому не дает покоя нераскрытое дело о маньяке, отправившем, передавив (см. название) на тот свет батальон безвинных людей.

Мало этого, сам ублюдок не оставляет в покое рефлексирующего старика, доводя того до умопомешательства электронными посланиями.

По крайности, начало бодрое, читай: страшное.

Противостояние одинокого старика и психопата обозначено с пугающей рельефностью.

«НОВАЯ НОРМА» была закрыта после первого же сезона.

Там нет «шелухи необеспеченных смыслом слов», там даже есть удачные шутки, но в целом это такой концентрат гомосексуализма, что даже политкорректные взревели.

Но для состояния мозгового переутомления смотреть, как кривляется ЭЛЛЕН БАРКИН, – сойдет.

Именно в момент подлейшего состояния духа.

КИФЕРА САЗЕРЛЕНДА мне трудно воспринимать, а уж воспринимать его как Президента США…

“ПОСЛЕДНИЙ КАНДИДАТ” – о деморализованной и потерянной после теракта Америке, где взорвали и Президента, и весь Сенат.

И тут появляется страшный, как смерть КС, и начинает править страной.

Видно, парень дружит с ботоксом и не хочет казаться живой реликвией каменного века, но чем больше дружит, тем больше похож на реликвию.

Классическая проблема триумфа обертки над содержанием.

Вот роль Сазерленда в фильме “НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ” – это шедевр.

Сколько буду жить, столько буду славословить скандинавские сериалы.

«ВАЛЬКИРИЯ» – триллер, триллер, без дураков, выдающийся, НОРВЕЖСКОЕ мощнейшее высказывание о том, что мир не катится в тартарары, он уже там, в пустоши, воняющей серой.

Вот вы слышали до меня о норвежских сериалах, вы, жертвы сериалов Александра Цекало?

Это обличение снято не просто страстно, но так мастерски, что пробирает до мурашек, до пораженческих мыслей о том, что этот мир-непригодное место для жизни хоть сколько-нибудь вменяемых существ.

Только не воспринимайте сей прискорбный текст как превенцию: дескать, триллер о подлом устройстве Вселенной.

Я об этом устройстве и сам – без вас и ваших триллеров – знаю, мне нужны частные истории, только тогда история может получиться результативной.

Я не буду пересказывать тутошнюю историю, да и захотел бы-не смог бы.

Но она душераздирающая, высокая, решена пианиссимо и аппассионато разом.

“КОРОНУ” нахваливают все, “ФОРТИТЬЮД” – я один.

В “Короне” ДЖОН ЛИТГОУ блестяще воплощает образ ЧЕРЧИЛЛЯ – могучего каверзного стариканыча, который, пока кругом плетут интриги супротив него и там же, окрест, происходит “бесперебойное производство насилия и абсурда в промышленных объемах”, спасает страну от кромешной тьмы и тьмы египетской (не уверен, правда, что это не одно и то же).

Программное заявление звучит уже в серии, по-моему, четвертой: “Монархия – священная задача Господа, чтобы дать Земле благородства, . .. людям – Идеал, примеры благородства и ответственности, чтобы возвысить их в гнусной жизни”.

Помню, поймал себя на мысли, что этот пассаж – музыка для ушей Н. С. МИХАЛКОВА.

Сериал в лучшем смысле слова выспренний, доброжелателен и вместе придирчив ко всем персоналиям, а то, что исторические сериалы утрачивают популярность… Как говорится, “все такие утверждения есть пустые ереси”.

В “Фортитьюде” есть изумительный СТЭНЛИ ТУЧЧИ.

Стэнли Туччи может быть типчиком мрачнее тучи, а может виртуозную легковесность, он может с пушкинской легкостью перемешивать высокое с низким.

Я обожаю наблюдать за ним.

В этом превосходном сериале он играет цепкого сыщика с бездонной тоской в глазах.

Серия зверских убийств в крохотном городке, чьи жители, кажется, по дороге растеряв разом разум и волю.

Но тут и без Стэнли Туччи есть в чей адрес расточать комплименты: даже малоизвестные или вовсе неизвестные актеры играют как в последний раз.

В тутошнем мирке, где надежда похоронена под тройным отрицанием и упразднено само понятие нормы, люди цепляются за любую соломинку, окунаются в шаманство, напрочь позабыв, что дьявол не дремлет, он и есть шаман из первейших.

“ХОРОШАЯ БОРЬБА”.

КРИСТИН БАРАНСКИ расцвела в “Хорошей жене”, до того служила крепеньким массовиком-затейником (“Клетка для пташек”, “Теория Большого Взрыва”), виртуозом никогда не слыла, а тут вдруг расцвела и играет так, что удержу нет.

“Хорошая борьба” – блестящий сериал, про юристов, разумеется, про то, как они с особой изощренностью перемешивают высокое с низким. Как люди по дороге теряют разум и волю, не все, но большинство.

Нам, конечно, интересны “НЕ ВСЕ”.

Интересны ведь как раз те, кто в хоровом пении не участвует, кто как раз сохраняет и волю, и разум, и достоинство, и вкус к жизни.

Барански играет такую леди.

“Подвиг канатоходца только тогда подвиг, когда внизу не растянута страховочная сетка”.

Хорош и ДЕЛРОЙ ЛИНДО, который тонко играет матерого адвоката, который грезит о профите, но при этом не чужд нравственной рефлексии, что по временам превращается в большую проблему, снедающую и сжирающую изнутри.

И “Родословная”, и – в меньшей степени – «Хорошая борьба», и – особенно – «Валькирия» ставят тале проблемы, что голову сломать недолго.

Но иногда голову нужно проветривать.

Посмотрите “БЛЕСК” – сериал про дамочек из рестлинга, не простых галантерейных барышень, но первопроходцев.

Обворожительна ЭЛИСОН БРИ из “СООБЩЕСТВА”.

Такие сериалы нужно смотреть, когда начинаешь особенно остро сознавать, что понятие нормы упразднено.

Собственно, один из моих любимых сериалов, «Сообщество», тоже именно за этим мне нужен: пересматриваю, когда особенно грустно.

Сериал с любовью и нежностью рассказывает не только о барышнях, в чьи, в общем, герметичные жизни врывается это потешный вид спорта (?), но и о самом времени – крикливом, бестрепетном, ярком, пугливом, громком, тихом, оглашенном.

Во все времена и при всяких обстоятельствах люди хотят одного и того же – любви.

ФИЛЬМЫ

“УДАЧА ЛОГАНА”.

Я знаю, где учился ДЭНИЭЛ КРЭЙГ.

Он учился в КУТАИССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НУМЕР 15, в него была влюблена дагестанка ДИАНА и курил он подле кочегарки – в кругу таких же подлецов.

Каков он в этом кунштюке от СОДЕРБЕРГА – словами не описать.

Уголовник-альбинос, можете вообразить?

Обаяние такое, что КИРА НАЙТЛИ и КЕЙТ БЛАНШЕТТ спят плохо, со стонами.

Содерберг, который клялся, что уходит из кино, берет с места в карьер и заставляет симпатичных неудачников плясать, держа в голове 448 сюжетных линий.

А саундтрек?!

Это ж пиит СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ, озвученный БАРЛОУ И РАМАЦЦОТТИ!

Как будто искандеровские герои собрались, не желающие понимать, что жребий к ним глух, герои радуются жизни даже безрукой, беспросветной, жестокосердой.

Брависсимо и Спасибиссимо, СОДЕРБЕРГ И ДЭНИЭЛ!

БРЭДУШКА ПИТТ сам себя назначил продюсером, и, если бы он спродюсировал только фильм “ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ”, фильм превосходный, я бы и тогда написал, что он много в этом деле преуспел.

“МАШИНА ВОЙНЫ”, где БП играет солдафона, готового благими намерениями всему человечеству вымостить дорогу в ад, – фильм неплохой, но не благословенный.

Как и “СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ”, фильм безоговорочного гения СПИЛБЕРГА, снятый безупречно, но не трогающий.

Спилберг снимает почти совершенное кино, да еще с ХЭНКСОМ И СТРИП, но саспенса нет.

Спилберг патологически талантлив, он годится и в сказочники, и в обличители, он несказанно работоспособен, правдив, глазаст, но политика в любом изводе – уже поперек горла.

Хотя тут меня срежут и скажут, что Мастер умеет за большой историей не потерять маленького человека.

В этом есть правда, но правда есть и в том, что политика обрыдла, как экзерсисы продюсера Тимбалэнда.

МУЗЫКА

Учитывая тот известный публике факт, что я все время сетую на то, что современная музычка совершенно не трогает и до зевоты однообразна, понятно мое беспокойство: ужели меня поразила старческая воркотня?

Но вот КIЕSZА с прической, которая ей самой, небось, кажется разом стильной и остроумной, а как по мне, превращает ее в фефелу.

С “НIDЕАWАY” все понятно: не показали бы по телевизору 448 раз, никто бы и внимания не обратил на этот вой раненной в промежность русалки.

Еще она перепела гимн проституток 90-ых: “WНАТ IS LОVЕ”.

Весь альбом-стабильная нудятина.

НАLSЕY могла бы в песне “SОRRY” посоперничать с самой Адель, но для этого она недостаточно злая.

(Вот будет смешно, если я говорю не об одной девице, возомнившей себя рокершей, но о целой группе).

Альбом – такой же концентрат нуди, как и в описанном выше случае.

“FАNТАSТIC NЕGRIТО” воют весь альбом, навыли целый альбом экзальтированной ерунды, а кроме “NОТНING WIТНОUТ YОU” и выделить нечего.

В общем, вступайте в весну с песенками тверского Гения-Вундеркинда СЕМЕНА РОЗОВА и с классическим альбомом “ВЕЕ GЕЕS” “SРIRIТS НАVING FLОWN”.

КНИГА

“ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”.

Я уже писал о том, что иррациональный контекст времени поменял все знаки; чтобы не потеряться, возвращаешься к классике.

К ней всегда возвращаешься, когда окрест начинает лютовать ересь высшего порядка.

Отсюда и ЭПИЛОГ.

Бегите со всех ног от уныния и от тех, кто даже ПРУСТА – чтоб им было пусто! – читает как инструкцию по суициду.

Ваше огромное честолюбие достойно того, чтобы его не унижали.

Будьте приветливыми и сильными; то есть приветливыми, как весна, и сильными, как я.