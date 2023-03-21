Символические жесты в международных отношениях играют немаловажную роль. Вот, к нам лидер Китая, приехал с Путиным переговоры вести, причём визит у него не обычный, рабочий, а государственный (желающие могут глянуть в интернете, что это значит). Причём прямо перед этим визитом нашему Первому контролируемый американцами МУС ордер на арест выписал, причём некоторые отдельно взятые идиоты в «мировом сообществе» радостно сообщили, что непременно его реализуют, когда и если к ним российский президент приедет. Чем много чего в сотрудничестве с Россией похоронили, хотя, скорее всего, об этом ещё не догадываются. Очень любопытно будет, что произойдёт, когда они попытаются эти свои хотелки на практике реализовать.

Желание как можно скорее и громче засвидетельствовать лояльность всей той гопе, которая сейчас Америкой руководит, у многих политиков в этом мире запрограммировано на уровне инстинкта и вполне заменяет им мозги и способности. Однако, никто не обещал, что быть лидером государства просто, так что хотя очень и очень многим людям удаётся стать ими, не имея ни мозгов, ни способностей, далеко не все из них заканчивают свой жизненный путь на вершине карьеры. Бывает и так, что их с властного Олимпа гонят, иногда пинками, и никого из них ещё проамериканская позиция не спасла. Вот уж, кто прославился умением каких угодно союзников кидать, часто и втравив их в те самые неприятности, на которых они поскользнулись и грохнулись, так это американцы!

Подумалось об этом, когда новостные агентства сообщили, что параллельно с визитом китайского лидера в Москву, японский премьер собрался к Зеленскому в Киев. То есть понятно, что он этим демонстрирует нам и Китаю, и с его точки зрения, наверное, он действует не только логично, но и полностью копирует своих британских, американских и евросоюзовских коллег. Коль скоро для всех них Киев стал непременной точкой политического паломничества, типа средневекового Рима, грех японцу такого рода визит не совершить. Опять же, посол Украины в Японии им наши Курилы обещал… Ну, пускай по ним Зеленский с Токио переговоры и ведёт. Тот это точно может. Так что Кисида — большой молодец и Япония тоже. Не было у бабы заботы, купила она себе порося. Тот самый случай.