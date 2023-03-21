О смертной казни для убийц детей и террористов

Тут у нас насчёт снятия моратория на смертную казнь дискуссия в высших эшелонах власти разгорелась, который наши грёбаные европеизаторы и вестернизаторы в 90-е годы ввели, как и многое из того, что Советский Союз похоронило и Россию, если что, с неменьшим успехом похоронит. Поскольку бездумное и безумное копирование всего западного, что стране только во времена разухабистого правления Бориса Николаевича Ельцина, трезвенника нашего и охренительного демократа, радетеля и хранителя земли русской, защитника населяющего её народа от него самого и от последних проблесков разумной логики, привело к тому, что никакое зверство у нас ныне по заслугам, согласно закону, ненаказуемо по достоинству и всех, кого в нормальных странах казнят не рассуждая, не рассусоливая и не задерживая, мы копим в местах не столь отдалённых.

Маньяки и террористы, убийцы детей и садисты, серийные педофилы и прочая сволочь у нас живут вполне себе полной жизнью годами и десятилетиями, а некоторые из них ещё и на свободу выходят. Как это у них получается — тема отдельная: система наша так устроена. Либеральная она у нас до отвращения, которое по этому поводу у большей части населения и вызывает. То есть не только по этому — есть и другие, не менее веские аргументы для её критики людьми, но отсутствие смертной казни для сволочей, которые ничего другого не заслуживают, бьёт в глаза каким угодно лоялистам, включая автора. Причём так бьёт, что единственное, чего сильно хочется, когда слышишь очередной голос за сохранение этого юридического извращения, полезного только самим преступникам и их адвокатам, набить сторонникам невозвращения в России смертной казни для вышеперечисленных категорий выродков морду лица.

Сильно хочется набить. Невзирая на статус, возраст, заслуги перед страной и начальством, а также партийную принадлежность. Может, хоть это поможет им мозги их заплесневелые прочистить? А то, что они непрерывно хитрож-пствуют, защищая свою принципиальную дурь или свои корыстные интересы (кто из них — что именно, разбираться неохота, да и некогда), только усиливает это желание. У всех же есть дети, внуки и вообще близкие люди. Так хочется, чтобы они в безопасности жили… Эти, болезные, на все свои вельможные головы стукнутые, показательно европействующие баре с помойки, наверное не осознали пока, что они уже никакая не Европа и не Запад, а самые, что ни на есть для этого Запада туземцы, так что можно больше не обезьянничать, как они всю жизнь делать привыкли, и под тамошних уродов рода человеческого не косить. Не поможет.

Тут несколько особо выдающихся личностей из помянутого ряда что-то просипетели, друг на друга ссылаясь, что для того, чтобы ввести у нас в действие смертную казнь даже против теорористов и убийц детей, надо Конституцию менять и желающие могут предлагать свой план действий. Называть этих почтенных людей идиотами не хочется, но имеет смысл напомнить, что конституций у нас было с начала прошлого века, с царя, что грязи. Их при каждом отечественном правителе если не меняли, так дополняли и изменяли, почём зря. Тоже мне, бином Ньютона, поменять ещё раз — в кои-то веки в разумную сторону. Накосячили — пускай исправляют. Что до плана действий — велит начальство, сами тот план составят, никуда не денутся, и сами же его в жизнь претворят. А то, какой выход? Разве только, на месте террористов и убийц детей приканчивать. Другого особо-то и не просматривается.

Что до фырканья по части того, до какой степени народ наш тупой, несознательный, нецивилизованный и недостойный высоких устремлений своего начальства… Диалог Бертольда Брехта вспоминается, после войны, с властями ГДР, насчёт того, что если «народ не оправдал доверия правительства», — как ему сдуру сказали, то: «правительство, может подобрать себе другой народ». И, к слову, примерно то же самое, только с противоположным знаком, российское дореволюционное. Когда царю сказали, что власть не пользуется доверием народа, а он сдуру ляпнул, что это народ должен заслужить ЕГО доверие, а он, император, ещё посмотрит, заслужил народ это доверие или нет. Ну, в результате вскоре он императором быть перестал, а потом и расстрелян был со всей фамилией. У нас не тот случай — Путину народ доверяет, но именно и только ему. Так что, не стоит дуракам из числа приближённых чаяния населения так глупо комментировать. Очень уж это вредно…