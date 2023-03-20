К двадцатилетию войны в Ираке

20 лет со дня вторжения Соединённых Штатов в Ирак… Воевали там, помимо самих американцев, ещё англичане, австралийцы и поляки. Армия Саддама Хусейна, восстановленная и перевооружённая после разгрома в ходе операции «Буря в пустыне» по освобождению занятого Ираком Кувейта, 1990-1991 гг., многонациональной коалицией, собранной под эгидой ООН, при том, что тогда элитные части Иракской Республиканской гвардии в боях практически не участвовали и сохранили весь личный состав, была рассеяна достаточно быстро, несмотря на шапкозакидательские заявления иракского руководства и бравурные прогнозы отечественных политиков и политологов.

Помнится, тогдашнее московское начальство по советским лекалам, собрало массовый митинг городских бюджетников в поддержку Ирака с лозунгами «Багдад станет Сталинградом». Причём умудрились сделать это в тот самый день, когда иракские генералы, подняв расценки за предательство своего лидера раз в шесть, для чего они показательно приостановили наступление западной коалиции на Басру, пока не выбили из американцев все те деньги, которые хотели от них получить, сдали американцам этот самый Багдад за милую душу. Причём не просто сдали со всеми потрохами, а даже мосты через Тигр, одну из самых серьёзных рек Ближнего Востока, не взорвали! Позор был большой… Ещё большим было только едва ли не поголовное мародёрство жителей, разносивших вдребезги правительственные офисы и дворцы Саддама…

Делалось это на камеры, никого не стесняясь. Как же! Хозяина свергли, «демократия» пришла, заменив диктатуру партии Баас и её лидера, которые на протяжении десятилетий держали страну под контролем. Можно было позволить себе «праздник непослушания», пока оккупанты не установили новые правила игры. Впрочем, те тоже грабили, но до расхищения мебели и оргтехники не опускались. Вот насчёт музеев — это да! Столько сокровищ мирового уровня на чёрный рынок ушло, явно под заказ частных коллекционеров… Большая их часть до сих пор не найдена. Ну и, понятно, от иракских золотовалютных резервов тоже мало что осталось. Тут уж западникам было не привыкать — ещё во Вторую мировую войну на Германии и Японии натренировались.

Впрочем, по сравнению с последующим разворовыванием собственно американских бюджетов, выделяемых на какие угодно нужды, от создания постсаддамовских иракских сил безопасности до трат марионеточной администрации, а потом «демократических» правительств Ирака, грабёж первых недель после падения правившего в этой стране режима Саддама Хусейна, оказался мелочью. Там миллиарды и десятки миллиардов долларов пропадали неведомо куда. А какое воровство шло под предлогом восстановления иракской нефтяной и газовой промышленности! Это уже лично вице-президент Соединённых Штатов Америки Дик Чечни и его «Халлибёртон» развлекались…

В самом деле, зачем менять разболтавшуюся гайку за 10 долларов, если можно заменить весь агрегат за миллион? Или два? Или за пять? Самое наглое нынешнее российское казнокрадство и коррупция по сравнению с тем, американским — детский лепет, хотя именно от них к нашим чиновникам эти технологии и пришли. Научились «свободному рынку» через Чубайса и его команду «эффективных менеджеров» первой волны… Так что всё, что считалось и было на самом деле подконтрольной иракскому начальству коррупцией до свержения Саддама, в один момент оказалось добрым старым прошлым, которое сейчас в Ираке ностальгически вспоминают. Что до безопасности населения, свободного наконец-то от диктатуры — это вообще отдельная тема.

Был ли Саддам авторитарным диктатором? А как же! Как и все правители Ближнего и Среднего Востока, монархи или генералы, партийные выдвиженцы или руководители спецслужб, всё равно. Демократии в этом регионе бывают только теократического типа, исламские, и никакого удовольствия от этого у местных жителей нет и быть не может. Но права меньшинств на что угодно, включая жизнь, там существуют только при диктаторских режимах. А вот в квазидемократиях, типа той, которую в Ираке соорудили американцы, никаким меньшинствам не уцелеть. Там идёт война всех против всех, так что очень быстро в Ираке выяснилось, что на смену одному бешеному тигру пришли десять тысяч бешеных крыс и каждый племенной шейх, староста деревни или городского квартала — маленький Саддам Хусейн.

Одного тирана пережить ещё можно — к этому народ на Ближнем Востоке привык. А когда каждый, у кого есть оружие — а оно есть у всех, сам себе тиран? Желающие могут попробовать. И при этом никакие оккупанты никого ни от чего не защищают — не для того они страну завоевали. Причём самый жестокий этноцид осуществляют вчерашние жертвы Саддама: шииты и курды, преследующие суннитов, не разбирая, арабы это или туркоманы. Палестинцам, которых Саддам у себя пригрел, досталось больше всех. Христиан в Ираке, которые при Саддаме занимали привелигированные позиции, теперь начали убивать и убивают до сих пор тоже все — их осталась едва ли четверть от первоначального количества. О курдах-йезидах и мандейцах вообще промолчим.

В итоге, в светском Ираке появилась и до предела размножилась патронируемая Саудовской Аравией «Аль-Каида», часть которой превратилась в ИГИЛ (ставшее вскоре просто «Исламским государством»), перешедшим на финансирование Катара. Причём суннитские племена, которые генерал Петреус подрядил с исламистами воевать, создав ополчение «сахва» в обмен на обещание поделиться с суннитами долей правительственного нефтяного пирога и интегрировать их подразделения в армию и полицию страны, чтобы они могли защищать хотя бы районы своего традиционного проживания от шиитских полицейских и армейских «эскадронов смерти», просто нагло обманули. После чего ИГИЛ они дружно поддержали.

Да что, племена! ИГИЛ поддержали и ветераны Саддама, и сунниты из руководства запрещённой в Ираке партии Баас, и даже лидеры суфийских орденов, традиционно не ладящие с салафитами «Аль-Каиды». Отличные результаты демократизации американцами Ирака! Так что, неслучайно эта страна, одна из богатейших, наиболее образованных, развитых технологически и продвинутых на Ближнем Востоке, сегодня перестала существовать как централизованное государство. Курды, сунниты и шииты — главные противоборствующие силы этой разобщённой, никому не подчиняющейся территории, которая официально числится страной. Терроризм и борьба всех против всех — её настоящее и будущее.

В Ираке за влияние на местные военизированные группировки, общинные милиции и силы самообороны борются все соседи. Монархии Залива, начиная с Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии в суннитских районах. Иран — наиболее влиятельный игрок региона, которому американцы, сами того не желая и не понимая, что они делают, открыли дорогу в Ирак, который его при Саддаме уравновешивал — у шиитов и отчасти у курдов. Турция на севере, в районах проживания туркоманов, которых жестоко притесняют курды. И за всё это американцы не несут никакой ответственности. Ни за разорение и разграбление страны. Ни за миллионы беженцев и миллион погибших. Ни за вечную теперь гражданскую войну.

Они не отвечают ни за свою чёртову танковую дивизию, базировавшуюся на руинах древнего Вавилона, кроша тысячелетние здания гусеницами в пыль. Ни за превращение единого Багдада в разделённый по религиозно однородным кварталам город, в котором человеку смертельно опасно зайти в чужой район, где его наверняка убьют. Ни за истребление меньшинств, включая христиан. Ни за теракты на каждом шагу, вплоть до осквернения и уничтожения храмов мирового значения в священных городах. Ирака больше нет и это сделали именно американцы и англичане. Иракцев как нации больше нет и это дело их же рук. Как это, впрочем, произошло в Югославии, Сирии, Советском Союзе и планируется сейчас в отношении России.

Не видеть этого нельзя. Не понимать — преступно. Они готовят нашей стране такую же участь, как Югославии, Ливии или Ираку и этого совершенно не скрывают. Разве что, Милошевич умер в тюрьме, Саддама их марионеточное правительство казнило, Каддафи линчевали, а на Путина пока только выписан ордер на арест контролируемым ими Международным уголовным судом. И тут не в том суть, что югославский лидер заигрался в сербский национализм, иракский и ливийский были авторитарными диктаторами, на которых, впрочем, как выяснилось после их гибели, и держалась государственность, стабильность и процветание их стран, а к Путину все претензии состоят в том, что он, странный человек, не готов похоронить нашу собственную. Отбиться нам от них надо. Любой ценой отбиться. Иначе кончим, как Ирак. Не дай этого Б-г никому…