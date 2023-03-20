Про Слоутая и искусство самобичевания

Дал настояться альбому Слоутая, чтобы разобраться: действительно ли это претендент на AOTY или просто еще один впечатляющий аттракцион, потому что рэпер пошел по пути «анти-рэппера». Еще один, потому что до этого был Яти, поплывший по пути ретроградного прог-рока. На его фоне серый пост-панк впечатляет, признаться, меньше — но только на бумаге.

Для начала, посмотрим, кто продюсер. Это 53-летний британец Дэн Кири. В последние годы он продюсировал альбомы для узнаваемых лиц пост-брекзит сцены: Fontaines D.C, Wet Leg, Squid, Black Midi, Goat Girl. И все бы в «UGLY» было бы идеальным, если бы не его плотная привязанность к определенному состоянию.

В принципе, другого ждать от музыки о самоистязании не стоит, но здесь эти эмоции очень импульсивные и скачущие. Маниакальная смена ментальной стабильности на хаос влияет непосредственно на структуру альбома, чередуя гнев и разочарование приступами оптимизма и натужной улыбки (как в «Feel Good»). И эти переходы звучат как-то уж чересчур пошло, нарушая погружение в эту музыку лично для меня (если вам норм, то это круто).

При этом не до конца очевидна задача Тайрона подчеркнуть UGLY, как свой альбом-признание или альбом-книгу грехов. К синглу Selfish он подготовил экспириенс, где провел много часов в зеркальной комнате — это наказание или фиксация чувств? Если первое, то не хватает какого-то вывода. Если второе, то где на Ugly кульминация? Кажется, ее нет.

В UGLY есть проблема посерьезнее, чем просто лирические несостыковки. Это его звук. Он слишком простой для тех, кто маломальски интересуется сложной музыкой и слишком сложный для тех, кто слушает только простую музыку. Нет необходимого баланса, который способен и ушатать гротеском и при этом звучать, как радио-бэнгер (привет, Yeezus). С ним было бы в разы интереснее.

UGLY — хороший альбом. В дискографии Тайрона и вовсе лучший. Но это скоротечная вещь, которая не выдерживает конкуренции как внутри британской сцены, так и в целом в искаженной вселенной ментально-нестабильного хип-хопа. Хотите что-то про тяжесть бытия — врубите Atrocity Exhibition Дэнни Брауна.