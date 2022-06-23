{ 23 июня 2022 }

Белый дом «потрясён» возможностью приговора захваченных на Украине американских наёмников к смертной казни

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление о том, что Белый дом «потрясён» возможностью приговора захваченных на Украине американских наёмников к смертной казни, звучит более, чем странно. Интересно, с чём такого рода «потрясение» связано? Полмира буквально мечтает прихватить каких-нибудь американских ребят за гузно и посмотреть, какого цвета у них потроха. Вдруг там, внутри, сплошные звёзды и полосы? И, кстати, это не будут первые американцы, которых наши пустят в расход, причём совершенно точно за дело. Их и в Гражданскую на Севере, в районе Архангельска, и на Дальнем Востоке пришлось отстреливать. И в Корейскую войну. И во Вьетнаме. Да и в Афганистане, говорили ребята, которые там в 80-х воевали, среди моджахедов отдельные экземпляры попадались.

Что им, первый раз, что ли, своих оглоедов на войне против нас и наших союзников терять? Не было этого давно, так пускай заново привыкают! А нам, к примеру, давно не приходилось дело с интервентами иметь. Тем более, американцы эти, которых, как ранее англичан и марокканца, живьём прихватили — кто? Наёмники. Обычные иностранные наёмники. Не более, чем. Ну и какая им ко всем чертям Женевская конвенция?! Смертная казнь в обязательном порядке, показательная, чтобы вся НАТОвская и белодомовская сволочь знала, что так будет с каждым, кого они пошлют с нами воевать или кто сдуру сам на такого рода войну запишется. Чай, не каникулы! Тоже, нашли себе сафари, по русским пострелять… И тела не выдавать ни под каким видом — закопать, как собак, на ближайшем к месту расстрела погосте и забыть о них навсегда.

Нецивилизованно это? Негуманно? Противоречит чему-то там, что они у себя на Западе придумали и всем окружающим впаривают под красивыми названиями? Ну, наверное. Как у Эйзенштейна было? «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». Пускай старый фильм про Александра Невского у себя в Белом доме пересмотрят. Сразу все вопросы отпадут и потрясение пройдёт. Клин клином… Что до захваченных на поле боя американских, британских и прочих иностранных наёмников, пускай спасибо скажут, что до суда в целости и сохранности доживут и их даже подлечат, если что, чтобы они к Г-ду Б-гу на свидание в товарном виде отправились. Добрбаты и ВСУ с нашими, когда те в их руки попадают, не так себя ведут. Что-то к ним никто из Белого дома насчёт этого ни разу не обращался…

Евгений Сатановский


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