Пока политологи рассуждают, что означают те или иные жесты и слова Нуланд, Блинкена, Бернса, Байдена или Столтенберга и у кого из них «дрожание левой икры есть великий признак» (имея в виду икроножную мышцу, а не широко распространённый в русской кухне вкусный и питательный рыбный продукт), на Украину в срочном порядке перебрасываются военные из стран западного блока и подтаскиваются вооружения, в том числе собираемые с бору по сосенке в странах НАТО, где они пока что не нужны. Идея о том, что Россия вот-вот проведёт с Украины эвакуацию своих дипломатов, переросла в начало вывоза из этой страны дипломатов западных и членов их семей. В Восточную Европу в срочном порядке передислоцируются корабли и самолёты и то ли одна, то ли пять тысяч военных из стран НАТО, число которых, как сообщается, может быть удесятерено.

В общем-то, что 10, что 50 тысяч НАТОвцев, для нас, в случае начала военных действий — скорее всего на Донбассе по инициативе Киева, который призвана подпереть вся вышеперечисленная международная гопа, всё равно. Главное, чтобы их там побольше осталось на веки вечные. Поскольку добрый старый принцип графа Льва Николаевича Толстого, насчёт «дубины народной войны» и лозунг «земля должна гореть под ногами у оккупантов» никто не отменял, да и “янки — гоу хоум” население ещё не забыло. И тут главное — провести в головах чёткое разделение между искренней симпатией к американской, британской, канадской, немецкой и прочим культуре, музыке, истории, литературе и всему прочему, на чём нас с детства воспитывали ничуть не меньше, чем на своём собственном, и всеми теми людьми, которых придётся убивать нашим военным и которые постараются убить их, пока всё не закончится.

Удастся ли проскочить без войны? Надежда на это сохраняется до самой последней минуты, но она очень слаба. Так что войну эту придётся выигрывать. Наши её не хотели и не хотят, но их в данном случае никто не спрашивает. Что до того, о чём думают и на что надеются те, кто на неё ставит и к ней дело ведёт… Те, кто сидят в Киеве — ни на что. Но поскольку сами они никто и звать их никак, а трезвого понимания того простого факта, что потом они мало кому будут нужны, как мало кому нужны Саакашвили или Гани, у них явно в головах нет, они ничего не решают. Те, кто стоят за ними, толкая Украину в пропасть? Так им вообще всё равно. Им-то лично ничего не угрожает. Так что для них всё предстоящее — как большая компьютерная игра в войнушку. Вот если бы они ставили на кон свои собственные жизни… Интересная, кстати, идея. Давно никто не пробовал западных чиновников и политиков на прочность. А ведь похоже, что уже пора…