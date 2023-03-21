Сильные, но легкие

Знаменитая франшиза (вот бы чему раньше всего русский аналог найти) «Три богатыря» продолжит радовать зрителя, но теперь еще и в новом, облегченном формате. Полнометражные выпуски дополнятся сериалом с эпизодами в 20 минут.

На основную линейку это вроде как повлиять не должно — к концу года ожидается выход очередного приключения: «Три богатыря и Пуп Земли». Но сериал вполне может постепенно перетянуть на себя внимание и студии, и зрителей. Мы вот заметили, что последние части и так смотрелись в три захода — вроде все путем сделано, вполне себе нравится, но не особо именно затягивает: и взрослых, и даже детей.

Так что, если масштабные истории у сценаристов поиссякли — самое время переходить на жанр облегченных приключений: менее эпических и более смешных. Сами герои-то надоесть не успели, и бросать одну из лучших отечественных франшиз (нет, вот точно полцарства за удачную замену; кто-то уже озолотился на сайте, где пользователи предлагают лексическое импортозамещение?) — вообще не вариант.