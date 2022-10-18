Алисе дадут шанс вернуться и добить Терминатора, пока не умер от старой ржавчины

По поручению Владимира Путина, до конца года будет законодательно закреплено полное госфинансирование фильмов для детей и подростков. Кроме того, правительству поручено при поддержке ИРИ создавать разнообразный (но в ключе традиционных российских ценностей) детско-юношеский контент в востребованных форматах и предложить модель организации регулярных посещений школьниками киносеансов.

На бумаге всё абсолютно логично. Пора перехватывать умы поколения, с кинопроизводителей можно будет строже спрашивать за расход сугубо государственных денег (когда-то же надо учиться это делать), а заодно обеспечивать прокат школьными флешмобами. Однако все, конечно же, упирается в качество контента.

Стоит понимать, что изначально дети отнесутся к походам на правильное кино с совершенно предсказуемым диссидентским настроем — как к полезному, а не вкусному, как к навязанному, а не запретному. Поэтому фильмы для них должны создаваться такие, что уже минуте к пятой они бы забывали, кто их сюда привел.

Один раз Алиса уже проиграла миелофон терминатору. Сейчас терминатор стар, и запретный западный плод — сплошь гнилой и очень назойливый. Обидно будет не воспользоваться настолько прекрасным шансом для перепрошивки молодого поколения. Поэтому точно нельзя превратить поручение президента в Марью Ивановну, которая требует, чтобы завтра все, взявшись за ручки, обязательно пошли в кинотеатр на фильм о традиционных ценностях с оценкой в 1,6 баллов, а потом написали о нем сочинение, которые она не будет проверять из-за сильной занятости просмотром продукции «Нетфликс».

Не всерьез готовы предложить кинопоходы за счет уроков химии и геометрии — такой бонус благодарности школьников на первых порах очень поможет имиджу правильного кино. И как же хочется, чтобы это правильное кино делали достаточно неправильно, дабы выглядело интересно.