Шеф-повар Матроскин наймет официантом Волка

Тридцать кафе и ресторанов планирует запустить за год… «Союзмультфильм». Ну а что мешает? Ярчайших образов для оформления точек хватило бы и на тысячу разных кафешек, внутри можно показывать мультфильмы, устраивать отличные детские праздники и ностальгические вечеринки для их родителей, с творчеством «Союзмультфильма» знакомых лучше детей. Даже жаль, что всё, скорее всего, сведется к пестрому оформлению и официантам в костюмах Волка и Чебурашки.

И здорово, если франшизу максимально подхватят креативные предприниматели, подходящие к делу с душой. Цена вопроса для желающих — полтора миллиона за кафе + 7% роялти. Есть варианты и подешевле: корнер-киоск за 350 тысяч и на один процент меньше. Верим, что это начало, и новым шагом станет франшиза швейных фабрик или квестовые развлечения в формате фотоохоты.

Когда-нибудь и аналоги диснейлендов будут — всему свое время. Одна только просьба: за удачными бизнес-моделями не забывать и конкретно о новых мультфильмах. Точнее, об интересных, ярких и мудрых новых мультфильмах. На детских кумирах бабушек и дедушек можно уже и не вывезти.