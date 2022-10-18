{ 18 октября 2022 }

Кумиры подростков идут служить своей стране

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Суперпопулярная корейская группа BTS, рядом со славой которой наши звездульки — как Нойз рядом с Дрейком или Лобода рядом с Монтсеррат, дружно отправляется служить в армию, вроде бы всем составом (а их там почти на целое отделение). Срезаем элемент пиара и удобный способ перезагрузки проекта (вернутся настоящими мужчинами), и все равно получаем несусветное для России:

Мегазнаменитые и богатые «приторные мальчики» — идут служить в армию своей страны!

Ну да. В Корее все должны отслужить. И если Сеул начнет операцию на территории КНДР — все его звезды мирового масштаба будут там. И едва ли кто-то сбежит в Японию или Вьетнам ставить лайки Ким Чен Ыну.

И нигде в мире новости о BTS особо не удивятся. Точно не удивятся в Израиле, в США, в Великобритании и очень-очень многих других странах. Ведь это только у нас гнилая пропаганда пресыщенных либералов тридцать лет делала патриотизм постыдным, а служение Родине в армии — низводила до маргинальной каторги неудачников.

Новая элита России должна быть служивой. Иначе ведь просто не будет: ни элиты, ни России. Будут просто людишки без роду и племени, слушающие сорокалетних BTS.

НЕВМИНКУЛЬТ


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