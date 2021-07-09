Бендер пока не катит

Густо пошли Остапы Ибрагимовичи. Всего три недели с выхода «Бендер: Начало», и вот уже выходит продолжение – «Бендер: Золото империи». Удивляться, впрочем, не стоит, и причина скорости уж точно не халтура – это изначально был сериал, разбитый на три готовых фильма по три серии, и нас еще ждет «Бендер: Последняя афера».

Схема не нова – зарекомендовала себя еще в «Гоголе» и дает возможность увеличить прибыль от сериала в разы. Другой вопрос, что «Бендер» пока заходит со скрипом. Первый фильм внимание зрителей привлек не особо, второй подвинули с августа на середину июля, и уже от его проката зависит судьба третьего: говорят, что в случае провала «Золота империи» – «Последняя афера» может в кинотеатры и не попасть.

И риск высок. Натуральное засилье иностранных прокатчиков в наших кинотеатрах гасит российский кинематограф без разбора на качественный и не очень. Когда мы ругаем несоразмерную привлекательность трейлеров и полных лент, стоит помнить, что для российских режиссеров яркий трейлер – чуть ли не единственный шанс затащить в кинотеатры публику, избалованную многомилионными голливудскими блокбастерами. Правда, не стоит забывать также, что от русского кино зрителя отбивает не столько иностранное, сколько очень плохое отечественное.

Жаль лишь, что страдают от этого действительно в равной степени: и бездарные распильные поделки, и качественные творческие работы, достойно, например, отсылающие к классике Ильфа и Петрова.