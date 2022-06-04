{ 4 июня 2022 }

Неужели кинотеатрам дадут «вертолётные» деньги?

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Господдержку анонсировал советник президента по культуре Владимир Толстой. По его словами, тему сейчас обсуждают в Министерстве культуры и в Фонде кино.

Владимир Толстой:

«Они обсуждаются сейчас, поддержка будет… Просто будут найдены способы поддержки, но не разбрасывание денег».

Вот именно последняя фраза и вселяет надежду, что потратят средства с умом. Мы уже не раз подчёркивали: просто раздать деньги — это не решение, потому что их потратят на аренду залов и на погашение имеющихся долгов. А затем долги снова будут копиться. И, наоборот, хвалили Минкульт за реальную поддержку одновременно и отечественного кино, и кинозалов. То же расширение возможностей Пушкинской карты — это хоть и небольшое, но долговременное решение.

Такие шаги властей рождают кредит доверия. Здорово, если и на сей раз не разочаруемся. Тем более, что сейчас уже действует президентский указ, по которому российские компании могут гасить платежи в пользу правообладателей из недружественных стран в рублях. А значит, и кинотеатры имеют законное право показывать фильмы Disney, Universal, Warner Bros., Sony, Paramount и так далее, ничего не спрашивая у этих прокатчиков. Главное — отыскать их счета и отправить на них рубли.

Что до возможных санкций, у западной экономики осталось ресурсов максимум ещё на один пакет. А отечественное законодательство согласно ст. 15 Конституции является приоритетным над международным.

НЕВМИНКУЛЬТ


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