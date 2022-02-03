{ 3 февраля 2022 }

Деньги дадут на патриотические игры, а надо бы на хорошие

Рубрики: [Telegram]  [Игры]  

Институт развития интернета уже на днях запустит конкурс государственных грантов российским IT-компаниям на создание видеоигр с «национальным контентом в цифровой среде». Проще говоря, с сюжетами о ВОВ, о знаменитых разведчиках, спецназе или отечественных деятелях иного профиля. Обещают не замыкаться на сугубо исторической тематике, а поддерживать еще и обучающие или просветительские проекты.

Наше мнение здесь вполне однозначное: не нужно делать патриотические игры. Делать нужно хорошие игры! Просто с патриотическим кодом, вшитым в игру на той глубине, когда это не вызывает обратного эффекта из-за назойливости и навязчивости смыслов или идей.

Другой вопрос — состояние нашего геймдева, рядом с которым кино выглядит пухлощеким здоровячком. Игры настоящего мирового уровня за последние годы смастерили лишь белорусы из Wargaming, но полагаться только на них — рискованно. Ребята круты в танках и кораблях, но когда руководитель студии говорит, что «Метро» (в котором украинские разработчики под шепот Мити Глуховского смакуют развалины Кремля, а коммунистов изображают большим злом, чем нацисты) — продвигает в мир российскую повестку, очень хочется верить, что он просто не очень внятно выразился (прямая речь действительно оставляет такой шанс).

В любом случае, сейчас главное — верные приоритеты. Хоть и признано, что национального игрового рынка у нас нет, а ориентироваться нужно на мировой, с ходу замахиваться на мегапроекты и вливать в них десятки миллионов нет никакого смысла — наши разработчики попросту не потянут. Поэтому не нужно давать гранты тупо на игры — нужно давать гранты с таким прицелом, чтобы во время разработки неприхотливых поначалу игр у нас постепенно сформировалась правильная отрасль, куда вольются люди с правильными взглядами.

Которых потом не перекупят в Activision клепать новые русофобские Call of Duty.

НЕВМИНКУЛЬТ


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