Интернет-кинотеатры угрожают традиционным кинотеатрам

Июль 2015 года оказался рекордным по посещаемости для российских кинотеатров. По данным Movie Research, количество зрителей в кинотеатрах составило почти 22 млн человек.. С 2011 года посещаемость увеличилась на 40,2%, став максимальной среди прочих июлей за последние пять [Читать...]

Российские кинотеатры продемонстрировали самый высокий за пять лет показатель посещаемости в апреле 2015 года. По данным компании Movie Research, в прошедшем месяце количество зрителей в кинотеатрах составило около 15,5 млн человек. Отмечается, что рост показателя обеспечили не только [Читать...]

Министерство культуры РФ подготовили поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ведомство предлагает ввести штрафы для кинотеатров, пускающих детей на сеансы с маркировкой «18+». В случае принятия поправок за присутствующего в [Читать...]

27 августа 2013 г. пройдет празднование Дня российского кино в сети кинотеатров «Московское кино». В рамках мероприятия, организованного совместно с Министерством культуры РФ, будут показаны российские фильмы. Можно будет бесплатно увидеть как классику эпохи немого кино, так и [Читать...]

В Москве готовят проект реконструкции 39 кинотеатров. Здания переоборудуют по единой модели таким образом, чтобы внешне они напоминали корабли. По словам замглавы комиссии по градостроительству Мосгордумы Олега Сороки, проект концепции градостроительного развития кинотеатров распространяется на те учреждения, которые город [Читать...]