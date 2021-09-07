Бельмондо умер, когда интернет-кинотеатры угрожают традиционным кинотеатрам. Полвека назад он боролся против другой угрозы кинотеатрам — телевидения.
В 1975 году во Франции реорганизовали телевидение, оно тогда было сугубо государственным. Вместо единой большой организации были созданы три телеканала, которые работали отдельно друг от друга. Возникла идея показать по телевидению французские фильмы, которые шли в кинотеатрах. Но идея встретила отпор со стороны звёзд первой величины, чьи доходы были зависимы от кассовых сборов. Среди них был и Жан-Поль Бельмондо, который даже собирался выкупить права на фильмы, чтобы не допустить их демонстрацию на маленьком экране.
Как мы видим, развитие телевидения не уничтожило сверхдоходы звёздных актёров и не убило кинотеатры. Опасения полувековой давности повторяются сейчас из-за бума OTT-сервисов, но похоже и они не оставят актеров без бутербродов с чёрной икрой.