Громкие слова про «последний участок второго Северного потока» повторяли так часто и на таком высоком уровне, что это бесконечное «завершение» почти что превратилось в мем. Так, первую ветку Владимир Путин уложил ещë три месяца назад, в июне 2021 года. Первую-то первую, но накануне встречи с Байденом шуму было столько, словно бы сразу и вторую.

Тем не менее, в этот раз то, что строили, то «наконец построили» — швы сварены и труба №200858 легла на дно Балтийского моря.

И нельзя отделаться от ощущения, что произошло это в совсем другом мире, чем планировалось в конце 2019 года. Трамп и Байден, Пандемия и Талибы, Белоруссия и поправки, Навальный и Мишустин, баррель по минус 30 и газ по плюс 500 — и это только первое, что приходит в голову.

Тем не менее, мы пережили эти два года и «многое поняли», как минимум, что друзья и союзники — это временное, а долги и враги — вечное. Вряд ли есть смысл утверждать, что Россия всех «переиграла и уничтожила», но мысль о том, что «эти русские, кажется, научились сами прокладывать морские газопроводы» едва ли согревает не самых лояльных к России европейцев (а особенно украинцев), тем более, что скоро зима.

Всë стало злее, всë стало отчаяннее, всë стало страшнее. И вот с таким «русским духом» потечет на запад по трубам ямальский газ. Теперь живите с этим.