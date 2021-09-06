Кстати, о «Шан-Чи»

Про новый марвеловский фильм я не писал, потому что был в отпуске, но парочку слов сказать надо.

Уже не первый раз себя ловлю на мысли, что ожидания — это наши проблемы. Когда я чего-то марвеловское прям сильно ждал, то скорее разочаровывался или вообще не испытывал никаких эмоций (первые два «Тора», «Капитан Марвел» или «Доктор Стрейндж»). Когда же перед просмотром мысли ровно обратные, впечатления часто — тоже.

«Шан-Чи» — это не вершина Marvel, но местами прям очень бодрое и изобретательное кино. Первые примерно минут 40, когда идут разборки в стиле кунг-фу немного в духе карпентеровского Big Trouble in Little China (с разумными поправками на талант и бюджет), отрываться от экрана не хочется. Для меня давно так быстро первый акт супергеройского кино не пролетал перед глазами.

Второй акт, когда выключаются драки и начинается классическая марвеловская семейная тема напополам с подробным объяснением сюжета, смотреть совсем не хочется. Это не то, чтобы плохо, просто от этой привычной интонации диснеевских супергероев, я уже настолько устал, что напиши второй акт, не знаю, Соркин, все равно смотреть это было бы сложно.

В финале опять бодро: с боями монстров, самозабвенной клоунадой (за которую и любим), спецэффектами величиной с небоскреб, которые уже давно не помещаются даже в IMAX. Отдельные призы — животным, Аквафине и прекрасному Бену Кингсли.

В общем, начало второй большой супергеройской, конечно, уступает на две головы первой (я о «ЖЧ»), но, честно говоря, смотреть «Шан-Чи» было намного увлекательнее, чем все сольники за года два-три точно. Но не подумайте многого: простота и примитивизм марвеловский никуда не делись, местами фильм ну прям проваливается в бездну, но все же.

Теперь ждем «Вечных».