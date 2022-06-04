{ 4 июня 2022 }

В Нижнем Новгороде открылась экспозиция «Точка сборки»

Рубрики: [Telegram]  [Выставки]  

Она пройдёт в пакгаузах — отреставрированных конструкциях главного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. В них построили новые выставочный и концертный залы. Раньше на Стрелке был порт, а потом пустырь. Теперь это передовое, историческое и культурное место.

«Точка сборки» работает до 3 июля. Её тема — инновации, презентованные, в Нижнем Новгороде 126 лет назад. «1896 год — точка отсчёта для сегодняшних технологий», — говорят кураторы.

Выставочное пространство — торжество новых технологий. Здесь есть цифровые копии картин-участниц выставки XIX века: именно те, которые остались после нее в коллекции Нижегородского художественного музея. Есть подлинные артефакты: рельсы первого трамвая, аудиозапись арии Сусанина в исполнении Шаляпина, которую сделали здесь же 126 лет назад.

На стене 8*40 м — мультимедийная проекция. Музыкальное сопровождение записано нейросетью на основе звенящих звуков железных конструкций пакгаузов.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Как Вы прокомментируете события в Нижнем Новгороде?

    2. Как Вы прокомментируете события в Нижнем Новгороде?

    ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как Вы прокомментируете события в Нижнем Новгороде? Мартин ШАККУМ президент Фонда “Реформа” Для того, чтобы объяснить Нижегородский феномен, необходимо вспомнить старинную русскую пословицу: “в тюрьму сажают не за то, что украл, а за то, что попался”. [Читать...]


  2. Цифровые копии шедевров продают в Эрмитаже

    3. Цифровые копии шедевров продают в Эрмитаже

    Эрмитаж объявил о начале продаж токенизированных произведений искусства из лимитированной цифровой коллекции. Совместно с Binance NFT наш госмузей проведет аукцион в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже». Стартует мероприятие 31 августа и завершится 7 сентября. Коллекция создана [Читать...]


  3. «Точка G» просит помощи у Филиппа Киркорова

    4. «Точка G» просит помощи у Филиппа Киркорова

    Судебное слушание по делу, обвиняемым в котором является группа «Точка G», состоялось в начале июля. Истица, некая Екатерина Володина, требует с коллектива выплатить ей 1.000.000 и претендует на авторство песни «Я убита, ты попал». Официальными авторами композиции являются [Читать...]


  4. «Точка росы» работает над новым альбомом

    5. «Точка росы» работает над новым альбомом

    Группа «Точка росы», в последнее время редко дававшая о себе знать, работает над новым альбомом. В настоящее время пластинка, название которой пока не объявлено, практически готова, правда, о дате ее выпуска музыканты еще не объявляли. В преддверии релиза [Читать...]


  5. Экспозиция словесности Жванецкого

    6. Экспозиция словесности Жванецкого

    Приобщиться к высокому искусству словесности можно будет 26 декабря в главном здании Музея им. А.С. Пушкина, где состоится предновогодний «вечер для своих» Михаила Жванецкого. В интерьере, наполненном уникальными художественными предметами, писатель представит на суд настоящих ценителей его творчества [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»