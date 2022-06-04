В Нижнем Новгороде открылась экспозиция «Точка сборки»

Она пройдёт в пакгаузах — отреставрированных конструкциях главного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. В них построили новые выставочный и концертный залы. Раньше на Стрелке был порт, а потом пустырь. Теперь это передовое, историческое и культурное место.

«Точка сборки» работает до 3 июля. Её тема — инновации, презентованные, в Нижнем Новгороде 126 лет назад. «1896 год — точка отсчёта для сегодняшних технологий», — говорят кураторы.

Выставочное пространство — торжество новых технологий. Здесь есть цифровые копии картин-участниц выставки XIX века: именно те, которые остались после нее в коллекции Нижегородского художественного музея. Есть подлинные артефакты: рельсы первого трамвая, аудиозапись арии Сусанина в исполнении Шаляпина, которую сделали здесь же 126 лет назад.

На стене 8*40 м — мультимедийная проекция. Музыкальное сопровождение записано нейросетью на основе звенящих звуков железных конструкций пакгаузов.