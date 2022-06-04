{ 4 июня 2022 }

Реалити-шоу «ДеппVSХёрд»: лидирует Джонни

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  
Метки: ,

Теперь уже Эмбер Хёрд признана виновной в клевете на своего бывшего супруга и должна заплатить $15 млн. Из них $10 млн самому актёру и $5 млн — в качестве штрафа.

Но это не драма, а комедия. Тем же решением суд удовлетворил и встречный иск. Так что Джонни Депп должен заплатить Эмбер Хёрд $2 млн. При этом актриса в США воочию наблюдала за происходящим, а у её бывшего мужа в это время был концерт в Лондоне. И там фанаты встретили эту новость стоячей овацией.

Зачем мы опустились до этой желто-светской хроники? Просто подобные ситуации происходят всё чаще. И грязное семейное бельё с душком выносят на обозрение общественности. А индустрия только подливает масло в огонь. Боится иметь дело с теми, кого, не дай Бог, обвинили в каком-то там поведении. Даже если это не доказано.

Впрочем, жертва в этой ситуации — однозначно Депп. Он потерял знаковые как для него, так и для кинематографа роли. К тому же, они принесли бы ему гонорары в десятки миллионов долларов. Так, если бы не Хёрд, мы наверняка увидели бы Джека Воробья как минимум ещё разок. К слову, сама экс-супруга актёра, даже оказавшись под подозрением в клевете, не потеряла ничего. И где там на Западе их хвалёное равноправие?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Джонни Депп разводится с женой?

    2. Джонни Депп разводится с женой?

    Супруга Джонни Деппа Эмбер Херд подала в суд заявление на развод. Как сообщает TMZ, это произошло 23 мая 2016 года. В документе она сослалась на «непримиримые разногласия» и попросила суд о супружеской поддержке. Депп ответил на заявление жены [Читать...]


  2. Эмбер Херд заподозрила Джонни Деппа в мошенничестве с ее деньгами

    3. Эмбер Херд заподозрила Джонни Деппа в мошенничестве с ее деньгами

    Очередным скандалом закончилась попытка Джонни Деппа начать выплаты по разводу с Эмбер Херд. 25 августа 2016 года адвокаты актера заявили, что, в соответствии с желанием Эмбер передать все деньги на благотворительность, Джонни готов избавить ее от лишних хлопот [Читать...]


  3. Джонни Депп прослыл плохим семьянином, но это оказалось неправдой

    4. Джонни Депп прослыл плохим семьянином, но это оказалось неправдой

    Джонни Депп и Эмбер Херд опровергли слухи о проблемах в их отношениях, прибыв 21 апреля 2015 года вместе в австралийский Брисбен, где актер собирается снова приступить в съемкам в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы на рассказывают сказки», прерванным [Читать...]


  4. Эмбер Херд была тайно замужем за своей подружкой

    5. Эмбер Херд была тайно замужем за своей подружкой

    Брак Эмбер Херд с Джонни Деппом, возможно, был не первым супружеским союзом актрисы. Как сообщает Mirror, в распоряжение редакции попали юридические документы, доказывающие, что она не только три года – с 2008 по 2011 – жила в гражданском [Читать...]


  5. Джонни Депп не может чувствовать себя в безопасности

    6. Джонни Депп не может чувствовать себя в безопасности

    И неспроста. Актёру даже с трибуны нормально выступить не дают. О том, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне ему вручили почётную награду Donostia Award, многие слышали. А вот о случившемся там инциденте мало, кто говорит. Пока Депп выступал, кто-то [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»