Реалити-шоу «ДеппVSХёрд»: лидирует Джонни

Теперь уже Эмбер Хёрд признана виновной в клевете на своего бывшего супруга и должна заплатить $15 млн. Из них $10 млн самому актёру и $5 млн — в качестве штрафа.

Но это не драма, а комедия. Тем же решением суд удовлетворил и встречный иск. Так что Джонни Депп должен заплатить Эмбер Хёрд $2 млн. При этом актриса в США воочию наблюдала за происходящим, а у её бывшего мужа в это время был концерт в Лондоне. И там фанаты встретили эту новость стоячей овацией.

Зачем мы опустились до этой желто-светской хроники? Просто подобные ситуации происходят всё чаще. И грязное семейное бельё с душком выносят на обозрение общественности. А индустрия только подливает масло в огонь. Боится иметь дело с теми, кого, не дай Бог, обвинили в каком-то там поведении. Даже если это не доказано.

Впрочем, жертва в этой ситуации — однозначно Депп. Он потерял знаковые как для него, так и для кинематографа роли. К тому же, они принесли бы ему гонорары в десятки миллионов долларов. Так, если бы не Хёрд, мы наверняка увидели бы Джека Воробья как минимум ещё разок. К слову, сама экс-супруга актёра, даже оказавшись под подозрением в клевете, не потеряла ничего. И где там на Западе их хвалёное равноправие?