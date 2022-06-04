{ 4 июня 2022 }

Черная сторона силы

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

…А еще ее роль отрицательная. И она плохо играла. И сам персонаж скучный… Но если чернокожую актрису критикуют, то, разумеется, только потому, что она черная.

Нынешний правообладатель вселенной «Звездных войн», компания «Дисней» строго заступилась за актрису Мозес Ингрэм, которая выложила поплакаться и попиариться скриншоты присланных ей сообщений. Есть весомые основания полагать, что критиковали Мозес вовсе не из-за цвета кожи, но клич «черных бьют» тут же поглотил все остальные грани Силы.

Спешно отозвался Оби-Ван, отказав всем критикам Мозес в праве быть фанатом серии. Пока молчат Чубака и Джаба Хатт, из-за шлема не разобрать слова мандалорцев, но можно не сомневаться — ни один не посмеет сказать простую, печальную правду. А нам в России проще, и мы скажем:

«Негры здорово поют, танцуют, играют в футбол и баскетбол, да и вообще зачастую успешны во многих сферах. Но хороших чернокожих актеров на данный момент решительно меньше, чем искусственно нарастающего вала вакансий для них. И в попытке угодить сиюминутным социально-политическим интересам, индустрия делает хуже всего самим темнокожим. Ведь, во-первых, формируется устойчивое, хоть и скрытое, понимание, что негры — плохие актеры, во-вторых, из-за истерии со «стереотипами» сами роли для темнокожих реально выхолащиваются, не давая проявить привычные сильные стороны.

Ну, а в-третьих, темнокожие актеры лишаются объективной оценки своих профессиональных способностей из-за тепличных условий имени БЛМ. В упомянутом баскетболе, например, где белым не открывали парадные проходы, сейчас как раз чуть ли не доминирование бело-кофейных наступает. И в кино, несомненно, будет множество отличных актеров африканского происхождения. Но если тренд сохранится — намного позже, чем могло бы.

Возможно, «Звездные войны» и подтолкнут к первому шагу на верную сторону Силы. Их фанаты, словно повстанцы в мире БЛМ, продолжают сражаться и напоминать: мы, мол, главные «нерасисты» в мире, каких угодно крокозябр десятилетия терпим и любим, и нам просто не понравилась конкретно эта. Ну, пусть воюют. Скоро все равно не до них будет — когда первые роботы заявят, что образы C-3PO и R2-D2 для них оскорбительны, а потому они требуют, чтобы и Люка, и всех Йод отныне давали играть только роботам. Или эвокам.

НЕВМИНКУЛЬТ


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