{ 26 сентября 2021 }

Джонни Депп не может чувствовать себя в безопасности

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

И неспроста. Актёру даже с трибуны нормально выступить не дают. О том, что на кинофестивале в Сан-Себастьяне ему вручили почётную награду Donostia Award, многие слышали. А вот о случившемся там инциденте мало, кто говорит. Пока Депп выступал, кто-то прервал его речь, включив запись с голосом Эмбер Хёрд. Ту самую, где актриса делает заявление у суда в Лондоне, пока шёл злополучный процесс, после проигрыша в котором Джонни лишился роли в «Фантастических тварях».

Символично. Одной из тем выступления актёра была как раз «культура отмены», из-за которой он не чувствует себя в безопасности. Как обычно, не будем здесь вставать на чью-либо сторону. Просто отметим, что общество, поступающее так с Деппом, действует не менее по-свински, чем он, если применил бы насилие в отношении бывшей жены. Свою вину он в любом случае уже искупил.

А вот с другими словами из речи — «Голливуд стал «слишком коммерческим для его кинематографических вкусов», «безумно недооценивает публику», и поэтому люди перешли на стриминги — полностью согласиться не можем. Специально для онлайна зачастую снимаются весьма посредственные проекты. А уровень зрителя, к сожалению, падает, потому что в погоне за зрелищность и формой мы всё больше теряем интерес к содержанию.

НЕВМИНКУЛЬТ


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