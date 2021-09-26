СБЕР пугает пешеходов 3D-крокодилом наружной рекламы

На самом деле выглядит круто. Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы Москва-Сити. По напоминанию самого банка, это первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате, созданный при помощи CG и персонажной анимации.

11 роликов о продуктах экосистемы банка связаны между собой мультипликационными персонажами — Чебурашкой и крокодилом Геной. Насильно завербованные «актеры» весело взаимодействуют с продуктами банка, а эффект объемного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

Вся визуальная (о содержании можем максимум умолчать) мощь проекта — плод усилий известной российской студии Sila Sveta. Два десятка ее сотрудников четыре тысячи часов трудились над роликом длиной 7 минут, используя различные типы графики: от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды.

С удовольствием посмотрели бы такие работы о сказках Пушкина, русской живописи, советской мультипликации, российской природы, но они в экосистему СБЕРА пока не входят. И слава Богу.