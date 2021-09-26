Творческая смерть Кроненберга

Дэвид Кроненберг продолжает творчески умирать. Не в том смысле, хотя, может, и в том тоже. Новый короткий метр мэтра называется коротко и со вкусом (нет): «Смерть Дэвида Кроненберга». Продюсеру и по совместительству оператору задумки, дочери Дэвида Кэйтлин Кроненберг пришлось снимать, как папашка обнимается на кровати с собственным трупом.

Длится новый шедевр минуту и, по авторскому замыслу, «исследует смертность, сюрреализм и метаморфоз жизни и смерти». Фильм уже можно купить на аукционе на платформе SuperRare.

Почти 15 лет назад Кроненберг уже умирал: для каннского альманаха «У каждого свое кино». Тогда, правда, он был еще молод, горяч и провокативен, а потому свою короткометражку назвал более выпукло: «Самоубийство последнего в мире еврея в последнем в мире кинотеатре».

Есть подозрение, что когда Кроненберг умрет (дай Бог, нескоро), это тоже примут за перформанс и начнут неистово аплодировать, а потом искать на аукционах фильм. Но пока у Дэвида, наоборот, прилив сил. Позаигрывав со смертью, он вновь ощутил вкус жизни и после семилетнего перерыва взялся снимать кино. Правда, тоже о смерти: в боди-хорроре «Преступления будущего» можно будет посмотреть, как умирает кто-нибудь из мощной тройки Кристен Стюарт, Леа Сейду и Вигго Мортенсен, а может быть, и все они сразу с самим Кроненбергом в придачу.