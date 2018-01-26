«Смерть Сталина»

Вопреки утверждению Светланы Аллилуевой, медицинского заключения о смерти Василия не было. Как пишет С.В.Грибанов, спустя некоторое время его дочь обратилась в КГБ к генералу Н.Ф.Чистякову — что известно о смерти В.Сталина? Чекист удивился: — Как! Разве вы не [Читать...]

Читаю для успокоения душевного большое сочинение о Третьем Рейхе, читаю и то и дело, конечно, сравниваю с Советским Союзом того же времени – ну просто потому, что уж очень засрало голову это сравнение везде вокруг. Сильно, надо сказать, [Читать...]

Он писатель. Нет, пожалуй, коллекционер. Или все-таки писатель… Скажем так: Валентин Лавров – писатель, коллекционирующий произведения “тоталитарного” искусства. Мы приехали к нему на дачу, и картина предстала фантастическая: над высоким деревянным забором привычно щурился товарищ Сталин – вождь [Читать...]

…”Хранить вечно” и “Совершенно секретно” – две эти надписи выведены на бесчисленных папках следственных дел сотен тысяч наших соотечественников, репрессированных в сталинскую эпоху. Парадокс заключается в том, что архивы самого Сталина и его подручных без всяких “грифов” время [Читать...]

Театр «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова объявил планы на предстоящий сезон. В новом сезоне зрителей театра ждут два новых проекта его худрука, которыми станут “Маленькие трагедии” Пушкина и документальный спектакль “Похороны Сталина”. А вечером 7 сентября 2016 года [Читать...]