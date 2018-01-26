{ 26 января 2018 }

«Смерть Сталина»

Рубрики: [Кино]  [Фейсбук]  

Напоминаю банальные вещи, но – системе не следует верить на слово, когда она запрещает фильм про Сталина якобы из-за того, что в нашей великой истории и проч. и проч.
Не надо верить, не надо обсуждать несуществующий “сталинизм”.
“Сталин” – это слово-пустышка, равно как и “наша великая история”.
Зато такие слова, как “лояльность” и “статус” – имеют смысл.
Так, например, если фильм против Сталина снимает Никита Михалков – то есть человек статусный и лояльный – то ему на это дадут государственных денег, а потом еще и наградят.
И если Федор Бондарчук – тоже денег дадут, а потом наградят.
Или если иностранец – но очень известный, опять-таки, статусный иностранец, разные мировые награды получивший – Тарантино какой-нибудь – посмеется над Сталиным – это опять-таки вызовет полное понимание, даже если он и не очень-то лояльный, не Оливер Стоун.
То есть важно совершенно не то, что говорится, а – кем, в какой ситуации.
Если это финские чиновники – то будем торжественно открывать памятник Маннергейму в блокадном городе.
А если про тот же блокадный город и Маннергейма что-нибудь ляпнет человек-ноунейм во Вконтакте – дадим ему срок.
Так что проблема со “Смертью Сталина” – просто в том, что у режиссера фамилия малоизвестная, а если фамилия малоизвестная, а человек при этом ехидничает, то выгоднее попиариться на запрете.
Вот если получит он Золотую Пальмовую ветвь в Каннах, а потом еще захочет приехать сюда – тогда сам Мединский откроет показ этого фильма, ну, в знак того, что темные времена позади.

Дмитрий Ольшанский


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