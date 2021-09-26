КриптоБГ с огнем и эфиром

Летом мы со смешанными чувствами писали о выходе Эрмитажа на аукцион NFT, где были выставлены на торги электронные версии знаковых произведений искусства. Теперь там (не в Эрмитаже, а на аукционе) появится творчество Бориса Гребенщикова.

В течение недели будет идти аукцион «Знак Огня», о котором сам БГ в привычном стиле сказал примерно следующее: «Говорят, что музыка Аквариума — как дом с зачарованными дверями, ведущими в разные миры; иногда можно увидеть то, чего никто никогда не видел»

Не все, но многие знают, что культовый музыкант, переживший рок-н-ролл, всерьез увлекается живописью, а его работы были выставлены в престижных институциях. И теперь коллекция из 24 уникальных работ, созданных в процессе поиска финальной обложки для последнего альбома «Знак Огня», будет продана на крупнейшей в мире NFT-платформе OpenSea и получит воплощение в «Эфире» (блокчейн Ethereum).

Если совсем кратко, происходит что-то любопытное, авангардное и начисто большинству людей непонятное, но другим позволяющее ощущать себя носителями уникального достояния. В общем-то, ровно то, чем БГ всю жизнь и занимался.

Ну, а если включить цинизм и взглянуть без подобострастия, музыкант получил возможность зарабатывать на черновиках и эскизах уровня «постер БГ на разных фонах». Просто «черновики и эскизы, а уж тем более «постер» — это скучно и уху привычно, а «уникальные NFT-токены, конвертируемые в криптоэфир» — звучит до мурашек модно.

И место в доме не занимает.