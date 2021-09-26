Легендарная коллекция Морозовых выставлена в Париже

В Париже, в фонде Луи Виттон открылась долгожданная выставка из коллекции Михаила и Ивана Морозовых. В двенадцати концептуально выстроенных залах залах представлены более 200 работ из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, включая те, что отсутствовали в 2019 в Петербурге на выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры».

Выставка должна была стать музейным хитом еще в рамках программы «Русские сезоны», но тогда помешала пандемия. Зато теперь глаза парижан и гостей французской столицы будут временно радовать труды русских живописцев и великих мастеров Европы: Мане, Родена, Моне, Писсарро, Тулуз-Лотрека, Ренуара, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Матисса и Пикассо. По признанию европейской прессы, у Михаила и Ивана Морозовых был глаз истинных искусствоведов: они покупали только то, что сейчас считается шедеврами.

Событие и правда очень значимое. Коллекция Морозовых впервые покинула Россия, вопрос разрешения решался на уровне Владимира Путина, а открывали выставку лично лидер Франции Эмманюэль Макрон и глава Минкульта России Ольга Любимова, обменявшиеся очень теплыми словами.