Сериал «Ход королевы» продолжения не получит

Режиссер нашумевшего мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк отказался снимать продолжение истории о молодой американской шахматистке, взломавшей гроссмейстерский мир гениальностью и таблетками. По словам Фрэнка, они уже поделились той историей, что хотели, и переживают, что попытками рассказать что-то новое — испортят то, что уже сказали.

Потрясающее по нынешним временам умение вовремя остановиться. Скотту Фрэнку впору спокойно ехать в Лас-Вегас без опаски проиграть лишнее. Технически-то можно было сеттинг доить и доить: девчонка молодая, русских много, не все линии строго завершены и с американскими коллегами… Но история ведь и правда закончилась как нечто единое и цельное, так зачем топтаться на месте, до самого пата гоняя туда сюда надоедающие фигуры и теряя уважение зрителей?

Шоураннеры сериала поступили мудрее: они уже ищут новую историю, в которую бы гармонично встроилась актриса Аня Тейлор-Джой. Самобытная «шахматная принцесса» так понравилась продюсерам, что они ищут возможность вновь поработать с ней на площадке и надеются на столь же острую страсть, которую им всем вместе удалось передать в «Ходе королевы», заслужив не только зрительское признание, но и 11 премий «Эмми».