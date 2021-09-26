Выборы в ФРГ закончились без особых сюрпризов. Германия готовится начинать жить с новым канцлером — не особенно даже важно, с каким. В любом случае — это будет не Ангела Меркель. И совершенно точно не лидер тамошних «Зелёных». С 15% голосов канцлерами не становятся, правительство не формируют и страну не возглавляют. Да и зима близко. Фантазии, насчёт альтернативной энергетики, хороши только когда в домах у населения тепло, заводы работают, а топливо и электричество стоят нормальных денег. В противном случае можно на выборах и пролететь, как, похоже, сейчас с «Зелёными» и произошло. Очень уж столь любимые ими солнечные и ветровые электростанции их подвели. Оказывается, если солнца нет и ветер стихает, они не работают. Надо же!

При этом, не работают они на рассчётную мощность или просто выходят из строя даже в обычных условиях. А уж в ситуации стихийных бедствий — наводнений и селей, которые охватили Германию совсем недавно, на них и вообще полагаться нельзя. И что теперь со всей этой техникой делать? Разве что сбыть её нам, как уже делали в 90-е годы те же рачительные немцы с самым широким ассортиментом своего устаревшего оборудования. Для этого у них и Чубайс имеется, и готовность отечественного начальства, невесть с чего, срочнее срочного экспериментировать с очередным энергопереходом, о которой все СМИ трубят, словно заполошные гуси-лебеди в брачный период. Так и хочется, чтоб они снялись со своих мест, собрались клином и полетели, покрикивая, в жаркие края…

Что до Германии, трубопровод туда из России дотянут? Дотянут. А когда его в ход пустят, то одним европейцам известно. Наши готовы. Они нет — его им ещё нужно сертифицировать, попутно пытаясь выдоить из Путина очередные свои хотелки, насчёт вечного снабжения газом Украины, чего-то, насчёт прав ЛГБТ, Навального с компанией и прочих, столь же никого в России не интересующих материй. Зачем — Б-г весть. Мазохисты, наверное. Или там кто-то ещё до сих пор на поставки СПГ из Соединённых Штатов надеется, или на то, что внезапно произойдёт чудо и газ из Средней Азии в Европу через Каспий и Турцию рекой потечёт. Не потечёт. Но это уже их проблема. И, кстати, насчёт «глобального потепления» не скажем, но малый ледниковый период в обозримом будущем Европе точно обеспечен. Вот будет забавно…