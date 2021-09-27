Будут ли спасены кошки и собаки, запертые в квартирах дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа? Неизвестно. Больше двух недель сидят в квартирах. Ждут. Кошки на окнах. Собаки… Их не видно. Спасатели категорически отказываются ими заниматься. То ли и в самом деле опасно, то ли не хотят связываться. Не люди же… Людей-то они спасли — значит это можно сделать и со зверями, но кому они нужны, кроме их хозяев и тех, кто им пытается помочь, не имея ни навыков, ни специального оборудования. Впрочем, добровольцев от дома Росгвардия отгоняет. К ней какие претензии? Она тоже выполняет свой долг. Погибнет кто— нибудь, кто за это отвечать будет? У нас же непременно кто-нибудь за всё должен ответить…

Для человека, у которого есть свои домашние питомцы, тем более, для хозяев тех, кто сейчас погибает от жажды и голода в Ногинске, сложившаяся ситуация нестерпима. Когда о ком-то заботишься, его мучения причиняют тебе большую боль, чем собственные. Для людей посторонних это не так. Многим этого вообще не понять. Подумаешь, какие-то кошки и собаки! Нет, если бы там взаперти сидела какая-нибудь из собак Путина или кот Медведева, их бы точно спасли: все силы и средства бы на это были брошены. А так… Маются дурью люди. Подумаешь — помрут животины. Новых себе заведут, и вся недолга. Логично же? Ну, для очень и очень многих логично. Плюс жёсткая финансовая дисциплина: кто будет отвечать за перерасход средств? Плюс вечная боязнь — как бы чего не вышло…

Говоря по чести, для очень и очень многих ОБЫЧНЫХ людей судьба этих, гибнущих в Ногинске без помощи кошек и собак, важнее, чем то, кто победил на выборах в Германии. И, скажем больше, чем то, каких результатов добились отечественные партии на выборах в Думу. Да и много чего ещё. Всю современную историю власть в стране на том и держится, что люди подсознательно верят: если что случится, их и их питомцев не бросят и спасут. И тут неважно, челюскинцы это или живность, которую под камеры каждый год МЧС в затопленных деревнях выручает. Может, оно, конечно, на самом деле не так, но верить же во что-то надо… Вот и получается. Одни спасают. Другие точно рассчитывают риски, сами не лезут, куда лезть не стоит и другим не дают. В принципе — один в один, ситуация на Донбассе…