{ 27 сентября 2021 }

Будут ли спасены кошки и собаки, запертые в квартирах дома в Ногинске?

Рубрики: [Telegram]  

Будут ли спасены кошки и собаки, запертые в квартирах дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа? Неизвестно. Больше двух недель сидят в квартирах. Ждут. Кошки на окнах. Собаки… Их не видно. Спасатели категорически отказываются ими заниматься. То ли и в самом деле опасно, то ли не хотят связываться. Не люди же… Людей-то они спасли — значит это можно сделать и со зверями, но кому они нужны, кроме их хозяев и тех, кто им пытается помочь, не имея ни навыков, ни специального оборудования. Впрочем, добровольцев от дома Росгвардия отгоняет. К ней какие претензии? Она тоже выполняет свой долг. Погибнет кто— нибудь, кто за это отвечать будет? У нас же непременно кто-нибудь за всё должен ответить…

Для человека, у которого есть свои домашние питомцы, тем более, для хозяев тех, кто сейчас погибает от жажды и голода в Ногинске, сложившаяся ситуация нестерпима. Когда о ком-то заботишься, его мучения причиняют тебе большую боль, чем собственные. Для людей посторонних это не так. Многим этого вообще не понять. Подумаешь, какие-то кошки и собаки! Нет, если бы там взаперти сидела какая-нибудь из собак Путина или кот Медведева, их бы точно спасли: все силы и средства бы на это были брошены. А так… Маются дурью люди. Подумаешь — помрут животины. Новых себе заведут, и вся недолга. Логично же? Ну, для очень и очень многих логично. Плюс жёсткая финансовая дисциплина: кто будет отвечать за перерасход средств? Плюс вечная боязнь — как бы чего не вышло…

Говоря по чести, для очень и очень многих ОБЫЧНЫХ людей судьба этих, гибнущих в Ногинске без помощи кошек и собак, важнее, чем то, кто победил на выборах в Германии. И, скажем больше, чем то, каких результатов добились отечественные партии на выборах в Думу. Да и много чего ещё. Всю современную историю власть в стране на том и держится, что люди подсознательно верят: если что случится, их и их питомцев не бросят и спасут. И тут неважно, челюскинцы это или живность, которую под камеры каждый год МЧС в затопленных деревнях выручает. Может, оно, конечно, на самом деле не так, но верить же во что-то надо… Вот и получается. Одни спасают. Другие точно рассчитывают риски, сами не лезут, куда лезть не стоит и другим не дают. В принципе — один в один, ситуация на Донбассе…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. КОШКИ-САМОУБИЙЦЫ

    2. КОШКИ-САМОУБИЙЦЫ

    Пушистые подруги домохозяек и пенсионерок давно известны своими способностями к телепатии и предвидению. Скажем, во время второй мировой войны английские военные заметили, что кошки чувствуют приближение вражеских бомбардировщиков задолго до радаров: шерсть у животных вставала дыбом, они шипели, [Читать...]


  2. Кошки Марины Хлебниковой

    3. Кошки Марины Хлебниковой

    Состоявшаяся в «Метелице» презентация нового альбома Марины Хлебниковой «Кошки моей души» являла собой поздравления от звёзд нашей эстрады в виде мартовских кошачьих безумствований. Ведущий вечера Отар Кушанашвили вновь проявлял чудеса словесности, гости пили, артисты пели. Всё как и [Читать...]


  3. Кошки её души

    4. Кошки её души

    Песни Марины Хлебниковой – как случайная любовь. Случившись с тобой однажды – в один какой-нибудь особо прекрасный осенний день, – она останется в тебе навсегда, даром что случайная. Эта случайная любовь, конечно же, не будет счастливой… Эта случайная [Читать...]


  4. Проблемы воспитания бенгальской кошки

    5. Проблемы воспитания бенгальской кошки

    В эту субботу в эфир НТВ выйдет два новых выпуска проекта «Кто в доме хозяин?», где профессиональные эксперты помогают зрителям лучше узнать своих домашних питомцев. В эфире программы кинолог Виталий Орлов познакомится с зенненхундом и хилерой, специалист по [Читать...]


  5. «Собаки Качалова» признались в любви к рок-н-роллу

    6. «Собаки Качалова» признались в любви к рок-н-роллу

    Группа «Собаки Качалова» представила на своем официальном канале  на портале YouTube видеоклип на композицию «Я люблю рок-н-ролл». Эта песня вошла в одноименный мини-альбом, записанного летом 2013 года и включающий в себя четыре новые песни коллектива. Примечательно, что песня [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»