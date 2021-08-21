Проблемы воспитания бенгальской кошки

В эту субботу в эфир НТВ выйдет два новых выпуска проекта «Кто в доме хозяин?», где профессиональные эксперты помогают зрителям лучше узнать своих домашних питомцев. В эфире программы кинолог Виталий Орлов познакомится с зенненхундом и хилерой, специалист по экзотическим животным Максим Щугорев поможет хозяевам сервалов, а фелинолог Александра Александрова разберёт ошибки воспитания бенгальской кошки.

Кинолог Виталий Орлов придёт в гости к зенненхунду Джуниор. После потери старшего друга, он стал бояться буквально всего: на улицу он идёт как на эшафот, ему кажется, что мир полон опасных людей и недружелюбных собак. Ведущий считает, что пёс сможет вновь стать счастливым, а что нужно для этого сделать, зрители узнают в ближайшем выпуске программы «Кто в доме хозяин?». А специалист по экзотическим животным Максим Щугорев поможет хозяевам сервалов, которые никак не могут справиться с кошками.

Заводить питомца руководствуясь только его внешними данными может стать большой проблемой для неопытных хозяев. Так случилось и с Максимом — он завёл собаку породы хилера, который стал неуправляемым. В эфире программы «Кто в доме хозяин?» кинолог возьмётся за решение проблемы с воспитанием хилеры, а фелинолог Александра Александрова объяснит хозяевам бенгальской кошки Лилу, что наказывать питомца жестоко и бессмысленно, и поможет им исправить поведенческие пороки животного.

Смотрите «Кто в доме хозяин?» в субботу, 21 августа, в 6.35 на НТВ!