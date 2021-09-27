{ 27 сентября 2021 }

«Кинотавр» раздал призы в традициях КВН

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На «Кинотавре» раздали призы, и мы, честно говоря, готовы разделить слова (и только слова) Чулпан Хаматовой: мол, это просто расстановка шахматных фигур и ничего больше. Многие коллеги уже раскритиковали решения жюри, и вполне по делу, но нам нравится смотреть на все подобные награждения как на чистую формальность, а кое-где даже и компенсацию.

Ну, например, часто говорят: «Такой дурак, а столько денег! Несправедливо». Всегда хочется ответить: «А разве справедливо, если одному и ум, и деньги, а другому — ничего?». В общем, мы это к чему… У Юры Борисова никто его талант не отнимет. Он поражал нас еще с «Мотыльков». Это парень, который просто в одиночку способен превратить простой подростковый сериал (М!Д!Ж!) в суровую драму. А потом в один год сняться в шести фильмах (где крутых, а где просто сложных) и… не получить награду. Что это даст Юре? Еще более глубокий нерв для следующих ролей.

Как отмечают критики, символизм становился определяющим во многих решениях «Кинотавра». Однако — не единственным! Ну да: красиво дать приз лучшей актрисы дочери Сергея Бодрова-младшего Ольге — столько аллюзий ведь и перекличек. Но один символизм не позволил бы ей обойти Анастасию Красовскую и Тину Далакишвили.

Аналогично и с главным призом. Могли дать «Волконогову…», и уж не Хаматовой предъявлять, будто тема с чекистами ее отвернула. Но дали Хомерики — как все подчеркивают, за возвращение в авторское кино. Однако снова этот символизм был гирькой на весы при прочих равных.

Так что давно пора относиться к любым подобным наградам не только как к номинациям на конкурсах мисс (каждой хоть что-нибудь, дабы их папики не обиделись), а и как к чемпионству в КВН, где как бы крута ни была молодая команда — победу всучат за выслугу лет, и нужно просто ждать своей очереди, понимая, что главное — не медальки-статуэтки, а народная любовь и уважение цеховых специалистов.

Полный список приводим, но именно с этих же позиций.

Главный приз: «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики

Приз за лучшую режиссуру: Владимир Мункуев — «Нуучча»

Приз за лучшую женскую роль: Ольга Бодрова — «Море волнуется раз»

Приз за лучшую мужскую роль: Павел Деревянко — «Подельники»

Приз за лучшую операторскую работу: Николай Желудович — «Молоко птицы»

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: «Капитан Волконогов бежал» (Наталья Меркулова и Алексей Чупов).

Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: Алексей Ретинский — «Медея»

Приз конкурса «Кинотавр. Дебют»: «Общага», режиссёр Роман Васьянов

Гран-при «Кинотавр. Короткий метр»: «Хорошая девочка Лида», режиссер Антон Елисеев.

Приз зрительских симпатий: «Капитан Волконогов бежал».

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Кинотавр» раздал свои призы

    2. «Кинотавр» раздал свои призы

    23-й российский открытый кинофестиваль «Кинотавр» завершил свою работу 10 июня. Главную награду – приз за лучший фильм – жюри во главе с Владимиром Хотиненко присудило картине «Я буду рядом» Павла Руминова. Лучшим режиссером был признан Василий Сигарев за [Читать...]


  2. 69-й Венецианский МКФ раздал свои призы

    3. 69-й Венецианский МКФ раздал свои призы

    69-й Венецианский международный кинофестиваль завершился 8 сентября. Главная награда киносмотра “Золотой лев” вручена фильму “Пьете” корейского режиссера Ким Ки-Дука. Получая приз, режиссер спел корейский гимн “Ариранг” – по этой песне был назван фильм, где Ким Ки-Дук вызывающе откровенно [Читать...]


  3. «Киношок-2012» раздал призы

    4. «Киношок-2012» раздал призы

    23 сентября в Анапе состоялась церемония закрытия фестиваля «Киношок-2012». Лучшим режиссером стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии признан грузинский режиссер Заза Урушадзе, представивший на киносмотре свою трагикомедию «Опекун».  Награду за лучший сценарий в полнометражном кино получила картина Пеэтера Симма [Читать...]


  4. ПРИЗЫ XIII ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

    5. ПРИЗЫ XIII ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

    Основной конкурс: Приз «Золотая роза» – главный приз фестиваля, Гран-при, Специальный приз жюри, Приз за лучшую женскую роль, Приз за лучшую мужскую роль, Приз им. Григория Горина за лучший сценарий, Приз им. Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к [Читать...]


  5. Фестиваль «2morrow/Завтра» раздал призы

    6. Фестиваль «2morrow/Завтра» раздал призы

    Гран-при международного фестиваля «2morrow/Завтра» получила драма с элементами психологического триллера «Просто ветер» венгерского режиссера Бенедека Флигауфа. Фильм «Просто ветер» рассказывает об истреблении венгерских цыган. Эта кинолента также одержала победу в категории «Лучший оператор». Награду получил Золтан Ловаси. Приз [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««