«Кинотавр» раздал призы в традициях КВН

На «Кинотавре» раздали призы, и мы, честно говоря, готовы разделить слова (и только слова) Чулпан Хаматовой: мол, это просто расстановка шахматных фигур и ничего больше. Многие коллеги уже раскритиковали решения жюри, и вполне по делу, но нам нравится смотреть на все подобные награждения как на чистую формальность, а кое-где даже и компенсацию.

Ну, например, часто говорят: «Такой дурак, а столько денег! Несправедливо». Всегда хочется ответить: «А разве справедливо, если одному и ум, и деньги, а другому — ничего?». В общем, мы это к чему… У Юры Борисова никто его талант не отнимет. Он поражал нас еще с «Мотыльков». Это парень, который просто в одиночку способен превратить простой подростковый сериал (М!Д!Ж!) в суровую драму. А потом в один год сняться в шести фильмах (где крутых, а где просто сложных) и… не получить награду. Что это даст Юре? Еще более глубокий нерв для следующих ролей.

Как отмечают критики, символизм становился определяющим во многих решениях «Кинотавра». Однако — не единственным! Ну да: красиво дать приз лучшей актрисы дочери Сергея Бодрова-младшего Ольге — столько аллюзий ведь и перекличек. Но один символизм не позволил бы ей обойти Анастасию Красовскую и Тину Далакишвили.

Аналогично и с главным призом. Могли дать «Волконогову…», и уж не Хаматовой предъявлять, будто тема с чекистами ее отвернула. Но дали Хомерики — как все подчеркивают, за возвращение в авторское кино. Однако снова этот символизм был гирькой на весы при прочих равных.

Так что давно пора относиться к любым подобным наградам не только как к номинациям на конкурсах мисс (каждой хоть что-нибудь, дабы их папики не обиделись), а и как к чемпионству в КВН, где как бы крута ни была молодая команда — победу всучат за выслугу лет, и нужно просто ждать своей очереди, понимая, что главное — не медальки-статуэтки, а народная любовь и уважение цеховых специалистов.

Полный список приводим, но именно с этих же позиций.

Главный приз: «Море волнуется раз», режиссёр Николай Хомерики

Приз за лучшую режиссуру: Владимир Мункуев — «Нуучча»

Приз за лучшую женскую роль: Ольга Бодрова — «Море волнуется раз»

Приз за лучшую мужскую роль: Павел Деревянко — «Подельники»

Приз за лучшую операторскую работу: Николай Желудович — «Молоко птицы»

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: «Капитан Волконогов бежал» (Наталья Меркулова и Алексей Чупов).

Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: Алексей Ретинский — «Медея»

Приз конкурса «Кинотавр. Дебют»: «Общага», режиссёр Роман Васьянов

Гран-при «Кинотавр. Короткий метр»: «Хорошая девочка Лида», режиссер Антон Елисеев.

Приз зрительских симпатий: «Капитан Волконогов бежал».