Молдову решили добить

Я не знаю, как в данный момент, но ещё совсем недавно Молдавия имела статус самой бедной страны Европы. И постоянно находилась в соревновании с Албанией за право иметь это высокое звание.

Не думаю, что сейчас ситуация как-то кардинально изменилась. Ну, может, разве что к двум спорящим сторонам присоединилась Украина.

В советское время Молдавия была настоящим раем. Тут тебе и великолепный аграрный сектор, у которого был гарантированный рынок сбыта — страна с населением в 270 миллионов, развитая индустрия — от производства тракторов и холодильников, до микросхем и телевизоров.

Сейчас ничего этого нет. Знаменитое молдавское вино в Европе найти можно, но в каких-то смешных количествах, с фруктами и плодоовощной продукцией ситуация та же.

И вот — страну решили добить. Причём — её власти этому рады. Единственный плюс во всём этом для Молдовы — отсутствие промышленности, потому что для вступления в ЕС её необходимо уничтожать. Этот пункт уже выполнен. Досрочно.

Что осталось? Леонид Эдуардович Слуцкий пишет совершенно правильно — русофобия. Причём — сейчас она будет крепнуть, до уровня настоящего маразма. Предложение присоединиться к антироссийским санкциям — это нечто, учитывая нынешнюю нищету Молдовы, долги за газ и тающее население. Молдавские власти будут добивать свою страну под громкие лозунги о европейском единстве.

Но Слуцкий всё верно написал и о Гагаузии, которая может просто отвалиться от Молдовы, как в своё время отвалилось Приднестровье. Молдавия и так страна очень небольшая, но при таком раскладе вообще превратится в Са-Марино, только абсолютно нищее. И это настоящее приглашение для её поглощения Румынией. А страна Молдова останется только в учебниках истории.