{ 25 июня 2022 }

Сколько Украине придется России отдать

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Ну что, со всеми мировыми лидерами поговорил, на Евровидении отметился, на каком-то там сборище «каннских львов» тоже засветился, даже с африканцами попытался поговорить, правда те на разговор явились в количество двух человек из 55 приглашенных, но это хрен с ним…

Так он еще вчера на фестивале в Гластонберри отметился, обратился по скайпу к толпе с просьбой оказывать давление на политиков своих стран с тем, чтобы они на российских пидманухи не поддавались и продолжали Россию душить…

Если что, это я про президента воюющей страны, Зелебобика. Пока там в Северодонецке полный писец и коллапс, Лисичанск практически в котле, он к толпе обормотов, которым заняться нечем, кроме как на наших болотистых полянах кувыркаться под музыку, обращается. Насчет этого фестиваля, кстати, каждый год проводится… и каждый год погода почему-то хреновая, то дождь, то буря, то еще какой катаклизЬм. Был у нас на работе молодой парнишка, большой энтузиаст этого дела, каждый год собирал палатку, надевал резиновые сапоги-веллингтоны и колесовал на этот фестиваль… и каждый год возвращался оттуда с полным носом соплей и жутким похмельем…

Насчет фестивалей, опять кстати… Такая подлость, ну такая подлость, ни словом сказать, ни матом обложить — организаторы Евровидения отказываются проводить следующий конкурс на Украине, несмотря на то, что Украина победила в этом году (сами знаете с чем и как), опасно, говорят, могут ракетой е*нуть в самый ответственный момент (представляете, сколько тридварасов можно одновременно одной ракетой накрыть?), поэтому скорее всего Евровидение на следующий год могут провести в Британии (уже идут переговоры с ВВС), у нас и город подходящий имеется — Брайтон, наша неофициальная гей-столица (даст сто очков в этом плане Сан-Франциско в любую погоду). Это ж надо, как лучшие друзья кастрюль им подлянку подложили. Смеюсь…

Но есть и на фоне всеобщих зрад кое-какие перемоги — например, новый фильм Гая Ритчи, премьеру которого в очередной раз отложили. сначала из-за ковида, а теперь из-за того, что фильм надо отредактировать. Оказывается этот негодник Гай Ритчи в качестве «плохих парней»— бандюганов выставил «украинскую мафию». А в связи с тем, что украинцы с 24 февраля являются официальными святыми нашего королевства (не по Шварцу, а буквально), их выставлять в неприглядном свете даже в кино нельзя, посему уже отснятый фильм подвергается редактированию с тем, чтобы полностью убрать из него какие-бы то ни было аллюзии с украинской преступностью. Боюсь даже подумать, в какую мафию этих бандюганов превратят, хотя догадываюсь…

Тем временем в прессе продолжают нагнетать атмосферу, на этот раз в обратном направлении. Если месяц назад Украина побеждала Россию и оставалось еще немного ее дожать, то теперь вся аналитика построена на том, сколько Украине придется России отдать для того, чтобы русские в конце концов остановились и не отхерачили не только кастрюль, но и тех, кто под этими кастрюлями огонь развел. Вот такие новости с наших культурных фронтов…

Голос Мордора


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