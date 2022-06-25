{ 25 июня 2022 }

Вице-канцлер ФРГ обвинил Россию в желании развалить Германию

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек обвинил Россию в желании развалить Германию и ее общество за счет кризиса на рынке энергоносителей. Он посетовал, что цены на счета ведут к обнищанию людей, а остановка поставок газа может привести к коллапсу промышленности и кризису похлеще, чем в 1970-х. Впрочем, без ценных советов по борьбе за экономию ресурсов он немцев не оставил: душ надо принимать быстро, топить слабо, носить теплые вещи в квартире и многое другое. «Вишенкой» на торте стало его заявление о том, «энергетическая политика последних десятилетий поставила нас в зависимость от России и разбросала камни на пути расширения возобновляемых источников энергии».

Воистину, бессмысленная и пропагандистская болтовня становится визитной карточкой немецких чиновников из числа «зеленых». Начнем с того, что Россия, разумеется, никакого развала Германии не желает, скорее наоборот — хочет возвращения ее субъектности для возобновления взаимовыгодного сотрудничества. А вот «зеленым», судя по словам его сопартийца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок, нужно именно то, что Хабек приписал нашим властям — в мае они заявила о необходимости «разрушения России».

Что касается последнего пассажа о пагубности энергетического сотрудничества с Россией, то хотелось бы напомнить, что именно наши поставки экологичного газа позволили Германии полностью отказаться от такого грязного ископаемого топлива, как уголь. И ударными темпами развивать возобновляемые источники энергии, имея в качестве страховки российские углеводороды. Теперь же, когда «зеленые» политики, типа Хабека и Бербок, это сотрудничество разрушили, ФРГ приходится раскочегаривать угольные ТЭЦ и ставить пенсионеров перед перспективой жить в холодном доме зимой.

Мейстер


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