«Пилот» улетел, но обещал вернуться

Очередная фестивальная отмена. Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», запланированный с 25 по 27 июня в Иваново, переносится по всем понятной причине.

Новые даты пока неизвестны, но и так несложно догадаться, что все завязано на готовности людей обрести, наконец, коллективный иммунитет. Теоретически, это может быть конец августа — начало сентября, если не возникнет очередных осложнений обстановки.

Общее мнение выразил президент фестиваля Валерий Тодоровский:

— Считаю решение о переносе абсолютно правильным и своевременным. Да, все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому немного сдвинем наш праздник и обязательно проведем его тогда, когда это точно будет безопасно.

А ведь организаторы понимают, на какие трудности подписались: вряд ли сериалы будут простаивать в эфирной сетке телеканалов и онлайн-кинотеатров, а значит, придется искать новые пилоты, благо за время ослабления пандемии снять успели немало.

Впрочем, это меньшее из зол. Хуже, если бы организаторы рискнули, полноценно вложились, а затем узнали, что фестиваль отменен за пару часов до начала, как это случилось с «Дикой мятой».