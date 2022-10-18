Вслед за Латвией, Эстония тоже признала Россию «страной с террористическим режимом». На фоне парадов ветеранов СС, сноса памятников советским воинам, дичайшей русофобии и оголтелого местного расизма выглядит вещью вполне закономерной и предсказуемой. Наиболее опасные эксперименты проводятся на наименее ценных членах коллектива, которыми и в Евросоюзе, и Североатлантическом Альянсе давно признаны прибалты и сопредельные с ними поляки. Их, во-первых, никому не жалко, а во-вторых они изначально были признаны годными исключительно и только на роль жертвенных агнцев — Россию раздражать и, в случае чего, огребать от неё за всех остальных, когда с Украиной разберётся. Что, кстати, в настоящее время и происходит — медленнее, чем хотелось бы, но кто сказал, что будет легко?

Украину при этом западникам жалко ещё меньше, так что она получает своё первой, благо начальники украинские оказались как всегда до того хитрыми, жадными и многовекторными, что на поверку оказались самыми тупыми, сами себя перехитрив. Ну — типаж такой. Что называется, «другая Россия». Причём до такой степени другая, что закономерным представляется не только тот в высшей мере прискорбный суицидальный путь, на который она вступила, став плацдармом и полигоном НАТО, направленным против России (и, похоже, Белоруссии), но и массовый отъезд туда из собственно России представителей либеральной общественности. Что называется, людям с альтернативными мозгами в головах альтернативная страна и более чем альтернативная возможность эти их тыковки-думалки сохранить. Но уж коли сложат они там свои буйны лысы и кудрявы головы, так хотя бы будут знать за что. Не жалко.

Что до признания России государством — спонсором терроризма — это причуда не их сообственная, а американцев и именно под них тормознутые в полном соответствии со старинными советскими анекдотами прибалты и прогибаются. Благо, сам по себе Конгресс США, где отдельно взятые долбоящеры из самых отмороженных такого рода фантазии прокидывали, на это в итоге не решился, имея в виду последствия, которые такого рода политическое хулиганство может и будет иметь для безопасности Соединённых Штатов. Что до прибалтов, они явно надеются на то, что Америка их, если что, от России защитит. Ну, надежды юношей питают, насколько можно судить, до самых пожилых лет. Что до них самих, на повестке дня стоит денацификация этих придурошных, вслед за потомками «великих укров». Они этого, может, ещё не чувствуют, но это безусловно так. Потом будут себя спрашивать: зачем было нарываться?! Но это, наверное, карма, а против неё не попрёшь.