Украину предложено объявить террористическим государством

Украину Володиным предложено объявить террористическим государством. Подход, вообще-то, интересный и, главное, в мировой практике традиционный. Те же Соединённые Штаты его сплошь и рядом применяют в отношении стран, с которыми ведут или только намерены повести борьбу. А ведь у них для этого во всех случаях, когда такой инструмент воздействия был ими использован, оснований куда меньше, чем у России в отношении нынешнего украинского режима с его нацистскими кумирами и неонацистскими методами обращения и с собственными гражданами, и с соседними странами. Так что все основания для этого есть. И тут возникают любопытные коллизии в отношении целого ряда украинских политических лидеров, начиная с Зеленского и олигархов — создателей и спонсоров нацбатов, а также ведомств и организаций, типа СБУ.

И, кстати, как насчёт всех тех западных политиков, лидеров государств, военных, спецслужбистов и пропагандистов, которые Украину не просто поддерживают, в том числе оружием, боеприпасами, живой силой и техникой, но и во многом сделали её такой, какой она стала, натаскав и притравив на Россию и всё русское? Что, впрочем, ничем не отличается от того, чем они занимались и занимаются в отношении Сирии, а до того Югославии, где ветераны «Аль-Каиды» тоже вовсю с сербами воевали и многие из них после распада страны на её территории осели. Кто в Боснии, кто в Македонии, кто в Косово… Целые деревни их там до сих пор существуют, о чём ещё Жюль Кепель в своей знаменитой книге про «Аль-Каиду» писал. Терроризм по всему миру не сам по себе распространяется и всегда распространялся. Ему на государственном уровне так помогали и помогают…

Интересно выходит, когда пытаешься понять, кем тогда являются люди из ЦРУ и Пентагона, Госдепартамента США и Белого дома, британского, немецкого и французского Минобороны и МИДа, работающие на поддержку сирийских исламистов и украинского режима, тратя на это миллиарды на глазах у всего мира и подкачивая своих клиентов оружием, вплоть до самых современных моделей (которое, впрочем, по их де странам потом и ударит, как в Афганистане было)? И это не говоря уже о таких их структурах, как английский САС и МИ-6 или французский «Иностранный легион», а также многочисленных частных военных компаний, наёмники из которых совершили преступлений, в том числе на Украине, не меньше, чем «Исламское государство». Причём темы наркоторговли, оружейного чёрного рынка, торговли людьми и органами мы тут ещё даже не затрагивали. А они есть! И в каких масштабах… Но это так, информация к размышлению, как в фильме про Штирлица сказано было…