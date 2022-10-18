Украинская Рада признала независимость… Ичкерии. Ото ж сейчас Рамзану Кадырову все как один чеченцы подчиняться сразу перестанут, спецназ «Ахмат» по мановению ока превратится в отряд шайтан-шахидов «Джохар», Басаев с Хаттабом из могил своих воскреснут, а доморощенные салафиты-джихадисты, да будут во веки веков прокляты их имена и зарастут травой и колючками могилы, на которых будут пастись козы, засыпая их своим мелким помётом, возьмут штурмом Москву. Надеяться не вредно — укры на это явно и надеются, окончательно ополоумев. Впрочем, каков поп, таков и приход. При злобном серийном убийце и наркомане, клоуне-президенте, каким в его стране парламент должен быть? Вот, он такой и есть. На всю голову с верхнего этажа манхэттенского небоскрёба на асфальт уроненный. Тяжело больные психически люди…

Странно, конечно, что признали они пока независимость только чеченских территорий, а не Сибирского ханства, Якутских улусов, Забайкалья и Дальневосточной Республики. Опять же, где признание независимости Ингрии и Карелии, Камчатки и Чукотки, Уральского Соглашения, Горской и Самарской республик (были такие в Гражданскую войну), Золотой, Белой и Синей орды, улусов Чагатая, Джучи и Великого Хана? Где вольный город Новгород и не менее вольный город Псков в составе Ганзы и прямом подчинении у дерптского епископа? Где признание независимости Твери и Рязани, Ростова и Мурома? Где ханства Астраханское и Казанское? Где порт семи морей Москва и Санкт-Питер-бурх на Балтике, отдельно ото всей прочей России?! А Шемаха где, Дербент, Махачкала и Черкесия, не говоря уже об Алании и Кабарде? Где, наконец, Смоленск в составе Речи Посполитой? Недорабатывает Рада. Совсем обленилась!

В принципе, понятно. По всем параметрам заметно, что американцы дали старт своим дурацким хотелкам, насчёт распада России на тщательно выверенные, с начертанными каким-то стажёром Госдепартамента из числа третьекурсников Джорджтаунского университета границами, скрупулёзно подобранной каждому будущему анклаву столицей, флагом и гербом, а также прочими игрушками, до которых они так охочи. Ну, а для начала решили на украинской Раде, которой не жалко, проэкспериментировать: проглотят или не проглотят. Проглотили, не подавились и ещё просят. Голосуны жёлто-голубые, ети их в качель… Интересно: президентом той Ичкерии у них кто назначен? А министром иностранных дел? Послом в Киеве? То-то Кадырову будет стимул, как наши Киев возьмут, разогнать к чёртовой матери весь этот придураковатый цирк на конной тяге…