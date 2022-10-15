Интересное наблюдение насчёт голосования в ООН насчёт действий России на Украине, включая референдумы населения о присоединении к России с осуждением их и прочей мелкотравчатой лабудой. Американцы и один из их самых младшеньких — Албания, выдвинули антироссийский текст, за который проголосовала вроде бы куча стран. Ура! Россия в изоляции! В прошлый раз 141 страна была за антироссийскую резолюцию, а теперь целых 143! Значит изоляция растёт — правильно? Да ни хрена! Голосовали «за», в отличие от прошлого раза, Венгрия и Сербия, которые совершенно точно не против Москвы, но им просто жить хочется, а здесь им были выдвинуты американцами такие условия, что отказаться они просто не могли. Надо же понимать: если ты хоть в чём-то зависишь от западного блока — не только от Америки, а тебе из-за какого-то ни на что не влияющего, кроме настроения десятка дипломатов и пары журналистов, никчемушного и беззубого голосования, капец могут устроить, так ты за что угодно проголосуешь.

Голосовать против американских хотелок могут только те, кому терять уже совсем нечего — они так и так маркированы в качестве врагов Америки, им давно выкачена чёрная метка и режимы тамошние американцы готовы сменить при первой возможности. А что до сих пор правителей этих стран не свергли и государства эти вдребезги и пополам не разнесли, так просто не смогли. Ну и что им всем теперь терять, кроме своих цепей, как тому пролетариату у классиков марксизма? Правильно, нечего. Не участвовать в голосовании под каким угодно предлогом или того пуще, позволить себе воздерживаться — это большой подвиг. Мало кто, кроме самых мощных, независимых и самодостаточных игроков может себе это позволить. И то, что по населению в 50 странах, которые были против, воздержались или не участвовали в голосовании живёт намного больше людей, чем в тех, кто был за американскую резолюцию, о многом говорит. Мир и в самом деле раскололся на тех, на кого США ещё влияют и тех, кто готов идти своим путём, не реагируя на их угрозы. Не нашим путём — СВОИМ.

К слову: сколько резолюций принималось в ОНН против Израиля? Море. Его там с гарантией всегда поддерживали только США и масюсенькая экзотическая Микронезия, которая плывёт рядом с большой американской акулой, чуть позади неё, как рыбка-лоцман, стараясь не попасть акуле в пасть и точно повторяя её движения. К слову: она с Россией на всякий случай и дипломатические отношения разорвала. И что с того? Сильно нужны эти тропические атоллы Москве? Так вот, Израилю все эти голосования десятки лет были до фонаря. И Ирану, против которого американцы не раз в дипломатическом поле резолюции выкатывали, до фонаря. И много кому ещё. До какого именно? А до того, на котором американскую гегемонию, самопровозглашённую миссионерскую избранность Г-сподом Б-гом её народа, как вождя и учителя всего человечества и однополярный мир повесили. Висит, покачивается… А что не все ещё это поняли, заметили и оценили, в том числе в самой Америке, так и хрен с ними. Пускай подольше повисит.