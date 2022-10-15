{ 15 октября 2022 }

Queen выпустят старую-новую песню с голосом Фредди

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Живым участникам группы Queen удалось восстановить давно забытую уже композицию Face It Alone. Шум новости в том, что в песне звучит голос Фредди Меркьюри, найденный в студийных записях.

Являясь большими ценителями старого творчества Queen, каких-то надрывных восторгов от новости не разделяем. Все лучшее Меркьюри уже спел, да и всего 8 лет назад Queen уже проделали схожий трюк, выложив в альбоме Queen Forever сразу три ранее неизвестные композиции, найденные по сусекам студийных архивов.

Редко бывает, что подобная заваляшка внезапно оказывается объективным суперхитом спустя годы. Назвать Face It Alone прямо-таки обрезком от работы над шедеврами — не рискнем: скорее, приятный мелодичный проходняк, вся прелесть которого именно в вокальном привете с того света. Словно свет погасшей звезды дошел наконец до нас. И это реально цепляет.

А для всего остального — есть Марк Мартел, вот уже несколько лет больше похожий на Queen, нежели сами Queen.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Queen выпустят новый альбом – с Фредди Меркьюри

    2. Queen выпустят новый альбом – с Фредди Меркьюри

    Участники рок-группы Queen рассматривают возможность выпуска нового альбома с вокалом Фредди Меркьюри. У музыкантом сохранились демо-записи, записанные еще при жизни легендарного вокалиста. Напомним, что ранее сообщалось, что гитарист Queen Брайан Мэй собирается обнародовать несколько треков, записанных Меркьюри и [Читать...]


  2. Queen выпустят концертный альбом 40-летней выдержки

    3. Queen выпустят концертный альбом 40-летней выдержки

    Рок-группа Queen выпустит концертный альбом «Live At The Rainbow ’74». Диск с ранее не изданным материалом выйдет 8 сентября 2014 года в различных форматах, включая DVD с записью концерта. Шоу состоялось 31 марта 1974 года в лондонском заведении [Читать...]


  3. Музыканты группы Queen нашли неоконченные записи Фредди Меркьюри

    4. Музыканты группы Queen нашли неоконченные записи Фредди Меркьюри

    Музыканты группы Queen обнаружили в архивах ее солиста Фредди Меркьюри несколько его неоконченных демо-записей. По словам гитариста команды Брайана Мэя, таких записей оказалось большее количество, чем кто-либо мог ожидать. Некоторые из них характеризует очень высокое качество – и [Читать...]


  4. Bullet For My Valentine выпустят новую песню

    5. Bullet For My Valentine выпустят новую песню

    Bullet For My Valentine выпустят новый сингл Temper Temper 25 ноября 2012 года. Впервые коллектив выступит с песней 22 октября в Лондоне в рамках Rock Week на BBC радио 1. Композиция Temper Temper будет включена в четвертый студийный альбом британской группы, продюсером которого является Дон Гилмор, известный [Читать...]


  5. Кети Перри заявила, что на занятия музыкой ее вдохновил Фредди Меркьюри

    6. Кети Перри заявила, что на занятия музыкой ее вдохновил Фредди Меркьюри

    Кети Перри заявила, что источником для вдохновения в ходе всей ее музыкальной карьеры служил фронтмен рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Поп-певица всегда называла музыканта среди своих кумиров. В новом интервью Cosmopolitan она рассказала следующее: «Трек Queen под названием «Killer [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»