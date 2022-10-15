Queen выпустят старую-новую песню с голосом Фредди

Живым участникам группы Queen удалось восстановить давно забытую уже композицию Face It Alone. Шум новости в том, что в песне звучит голос Фредди Меркьюри, найденный в студийных записях.

Являясь большими ценителями старого творчества Queen, каких-то надрывных восторгов от новости не разделяем. Все лучшее Меркьюри уже спел, да и всего 8 лет назад Queen уже проделали схожий трюк, выложив в альбоме Queen Forever сразу три ранее неизвестные композиции, найденные по сусекам студийных архивов.

Редко бывает, что подобная заваляшка внезапно оказывается объективным суперхитом спустя годы. Назвать Face It Alone прямо-таки обрезком от работы над шедеврами — не рискнем: скорее, приятный мелодичный проходняк, вся прелесть которого именно в вокальном привете с того света. Словно свет погасшей звезды дошел наконец до нас. И это реально цепляет.

А для всего остального — есть Марк Мартел, вот уже несколько лет больше похожий на Queen, нежели сами Queen.