Интересное кино

Интересное получается кино, с разбором полётов, насчёт того, один народ русские, белорусы и украинцы, или нет. На Украине так политики недавней статьёй российского президента на эту тему озадачились, что до сих пор успокоиться не могут. Основная тема их коллективных страданий: “мы не русские, никогда ими не были и никогда не будем”. Хотя, с точки зрения лингвистики и этнографии, это ещё как посмотреть. И тут вопросы этногенеза – если говорить не о его идеологических или политических, а исключительно о научных аспектах, скорее в пользу Путина, чем его противников. По крайней мере, друг с другом у помянутых трёх народов куда больше, чем со всеми прочими, если говорить о славянах. Хотя инонациональных и инокультурных примесей в их составе столько…

В принципе, можно считать, что украинцы или, говоря по-страрорежимному, малороссы (причём самые разные их группы), ничем особым от сибиряков, уральцев, дальневосточников, волжан, поморов или тех же казаков с точки зрения москвичей или петербуржцев не отличались и не отличаются. Жители большого региона, со своими региональными говорами, своими заимствованиями из языков соседей (не только поляков, но и татар, евреев и многих других). Тоже мне, новость! Отчего тот же Гоголь спокойно писал по-русски, себя и своих героев воспринимал, как часть русского мира и русского народа, и его, при всём его несомненном украинском патриотизме, статья Путина бы никак не удивила, не оскорбила и точно не расстроила. Подумаешь, один народ! А как иначе?!

Но это Гоголь. Что до нынешних: Порошенко, Зеленский, Кравчук и все остальные украинские политики, действующие и отставные, её потому на дух и не переносят, что им надо как угодно от России и русских отделиться, доказав даже не самим себе, а своим спонсорам и кураторам, что те на них не зря тратили время и деньги: Украина сама по себе, такой всегда была и такой на веки вечные останется. Странные люди. Принадлежность к одному народу вовсе не мешает людям между собой враждовать и воевать, заключать союзы друг против друга с соседями, говорящими на других языках и исповедующими другую религию, и вообще вести себя по отношению друг к другу максимально неконвенционально. Чем, кстати, нынешняя украинская власть непрерывно и занимается. Такие гады…

Впрочем, воевали между собой, будучи одним народом, все и всегда. Римляне и греки, евреи и арабы, немцы и испанцы, французы и итальянцы, поляки и чехи, китайцы и японцы, вьетнамцы и индусы, шотландцы и таджики… Только повод дай! А, впрочем, можно было и не давать. Всегда он сам собой находился. Кто-то у кого-то что-то (или кого-то) украл. Кто-то кого-то недостаточно уважил. Или в чём-то отказал. Или обозвал жёлтым земляным червяком (кто не понял – это из киплинговского “Маугли”). Несть числа поводам, которые находят люди для того, чтобы вцепиться друг другу в глотку, иногда с перспективой кровной вражды и мести на столетия вперёд. Украина и украинцы не исключение. Так что, куда важней вопрос: какие будут сделаны в России практические выводы из статьи Путина? А ведь будут…

